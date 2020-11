Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefen den aktuellen Überblick:

Corona: Wieder mehr Infizierte

Collm-Region. Das Landratsamt Nordsachsen veröffentlicht nicht nur die Corona-Statistik für den gesamten Landkreis Nordsachsen, sondern auch für sechs Sozialräume, darunter das Gebiet des Altkreises Oschatz. Laut dieser Statistik wurden am Mittwoch 279 Menschen als Corona-positiv registriert, am Dienstag waren es noch 277. Unter angeordneter Quarantäne befinden sich derzeit 538 Menschen. Seit Beginn der Pandemie im März sind 13 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

Virtueller Leseadvent beginnt bereits am Sonntag

Oschatz. Der diesjährige Leseadventskalender öffnet sich nicht, wie sonst, in der Lesehütte auf dem Neumarkt. Die Geschichten können im Internet abgerufen werden. Hochgeladen werden sie stets 17 Uhr auf dem Kanal „ Oschatz liest vor“ der Videoplattform Youtube. In diesem Jahr beginnt die Aktion nicht am 1. Dezember, sondern schon am 29. November, dem ersten Adventssonntag.

Verletzter nach Unfall

Oschatz. Am Mittwochvormittag hat sich ein 79-Jahre alter PKW-Fahrer bei einem Unfall in Oschatz leicht verletzt. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig der OAZ mitteilte, fuhr der Mann mit seinem Dacia Duster stadteinwärts auf der Bundesstraße 6. Beim Linksabbiegen an der Kreuzung Promenade/ Lutherstraße kollidierte er um 9.15 Uhr mit einem LKW. Wie die Sprecherin erklärte, sollen beide grünes Ampellicht gehabt haben, der PKW-Führer hat demnach den entgegenkommenden Lastkraftwagen übersehen. Das Auto wurde nach dem Zusammenstoß auf die entgegengesetzte Fahrspur geschleudert und stieß an eine Laterne. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, konnte aber wieder entlassen werden.

Von OAZ