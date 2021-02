Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Wochenschlussandacht in der Kirche Schmorkau

Schmorkau. Zu einer Wochenschlussandacht wird am heutigen Freitag eingeladen. Ort dafür ist die Kirche in Schmorkau, teilt Simone Hentschel mit. Beginn ist um 18 Uhr. Gestaltet wird die Andacht von Pfarrerin Christina Moosdorf. Teilnehmer werden gebeten, infektionsschutzbedingt eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Öffnungszeit des Betriebshofes verkürzt

Oschatz. Aufgrund der angespannten Personalsituation bei der Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz (ATO) GmbH infolge der Corona-Pandemie werden die Öffnungszeiten im Betriebshof Rechau/Zöschau bis 1. April wie folgt geringfügig verkürzt: von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 16 Uhr. An den Sonnabenden sind die Betriebshöfe weiterhin von 8 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. Nach dem 1. April werden voraussichtlich wieder die gewohnten Öffnungszeiten für die Anlieferung gelten.

Kniff schafft Wohnraum in Mügeln

Mügeln. Ein baurechtlicher Trick: Weil Bauflächen in der Kommune rar sind, schafft Mügeln kurzerhand am Rande neue. Exemplarisch soll das mit einem Außenbereichsgrundstück „Am Ziegeleiberg“ in Paschkowitz geschehen. „Dort gibt es eine freie Fläche, die am Ende bebaut werden kann“, erklärte Bürgermeister Johannes Ecke zuletzt im Stadtrat.

Das Land befinde sich jedoch im Außenbereich und müsse erst per Beschluss als Baufläche ausgewiesen werden. Mithilfe einer Ergänzungssatzung sei es baurechtlich möglich, einzelne Außenflächen in einen bereits bebauten Ortsteil einzubeziehen, erklärte Bauamtsleiterin Anke Groß. Dafür müssten die Randgrundstücke direkt angrenzen, dazwischenliegende Grundstücke dürfe es nicht geben. Sie kündigte an, dass Mügeln auch an anderen Stellen über dieses vereinfachte Bauleitverfahren Platz für neuen Wohnraum schaffen wolle. Anders als beim Aufstellen eines Bebauungsplans entfielen hierbei Schritte wie eine Umweltverträglichkeitsprüfung.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stattdessen fasse die Kommune, weil sie die Planungshoheit habe, zunächst einen Aufstellungsbeschluss. Danach werde ein städtebaulicher Vertrag mit dem Bauinteressenten geschlossen, um die Fläche zu erschließen. „Das macht es möglich, dass wir die Bebauung in Mügeln verdichten, weil wir nicht mehr große Flächen zur Bebauung zur Verfügung haben“, erklärte sie. Sowohl für den Aufstellungsbeschluss als auch für den städtebaulichen Vertrag mit dem Mügelner Anwohner, der in Paschkowitz bauen möchte, wurde einstimmig votiert.

Von OAZ/ys