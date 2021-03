Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Graffiti auf der Bundesstraße

Oschatz. In Oschatz haben Unbekannte mit roter Farbe zwei Graffiti auf die Bundesstraße 6 (Leipziger Straße) aufgebracht. Die Schriftzüge auf der Fahrbahn hatten eine Größe von jeweils 2 mal 7 Meter und lagen etwa 50 Meter voneinander entfernt. Nun ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung.

Zufahrt nach Riesa voll gesperrt

Riesa. Für die Riesaer ist die Poppitzer Landstraße die kürzeste Verbindung von und zur B 6. Sie verbindet die Große Kreisstadt über Heyda und Kobeln mit dem Abzweig Wölkisch. Diese Verbindung wird ab dem Dienstag nach Ostern für rund ein halbes Jahr gekappt.

Im Zuge der Poppitzer Straße wird bis voraussichtlich zum 25. Oktober die alte Brücke über die Jahna-Flutrinne abgerissen und dann ein Neubau errichtet.

Der Verkehr wird während der Bauzeit von der B 6 ab Seerhausen über Kalbitz und Oelsitz nach Riesa geleitet. Zur B 6 verläuft die Umleitung aus der Innenstadt vorbei am Flugplatz, über Leutewitz und Boritz nach Heyda.

Bus hält nicht an den Zeppelinwiesen

Wermsdorf. Wegen der Erneuerung der Straßendecke der Luppaer Straße ist diese ab kommendem Montag bis voraussichtlich zum 10. April voll gesperrt. Deshalb kann die Omnibus-Verkehrsgesellschaft „Heideland“ auf der Linie Mügeln-Wermsdorf-Dahlen (816) die Haltestelle Zeppelinwiesen nicht bedienen. Der Ein- und Ausstieg ist aber weiterhin am Hirschplatz möglich.

Frühlingserwachen im Oschatzer Stadtpark

Oschatz. Der Oschatzer Stadtpark ist nach monatelanger Schließung endlich wieder offen. Und es scheint, als hätte die Natur nur auf diesen Moment gewartet. Auf der großen Wiese mitten im Park – hier ein Blick in Richtung Parkstraße – erblühen derzeit Krokusse in den schönsten Farben. Und wenn dann noch wie am Montag die Sonne scheint, ist das Glück für Spaziergänger perfekt.

Die Krokuswiese im Stadtpark Oschatz. Quelle: Frank Hörügel

Engpass bei Betreuung der Kinder

Borna. In der Einwohnerfragestunde der Liebschützberger Ratssitzung spielten stark gekürzte Betreuungszeiten in den Kitas der Gemeinde eine Rolle. Tatsächlich hat sich das Problem mit der Schließung der Einrichtungen wieder erledigt, steht aber bei der nächsten Öffnung vielleicht wieder auf der Tagesordnung.

„Der eingeschränkte Regelbetrieb war damit verbunden, dass feste Gruppen gebildet werden, die räumlich getrennt voneinander betreut werden“, erklärt Bürgermeister David Schmidt (parteilos). Damit sei es zum Beispiel nicht möglich, dass eine Erzieherin im Frühdienst alle Kinder in Empfang nehme oder am späten Nachmittag mehrere Gruppen bis zum „Betriebsschluss“ zusammengelegt würden. „Im Extremfall müssen bei fünf Gruppen in einer Einrichtung fünf Erzieherinnen bis zum Schluss im Haus sein“, erläutert der Bürgermeister. Zu beachten sei auch, dass nach spätestens sechs Stunden Arbeitszeit eine Pause gewährt werden müsse – ohne Gruppen zusammenzulegen. Hinzu komme, dass aufgrund eines Krankheitsfalls im Kinderhaus Borna die Personallage ohnehin kompliziert sei. Deshalb hatte man entschieden, dort die Betreuung auf die Zeit von 8 bis 14 Uhr zu begrenzen.

In der Notbetreuung, die nun wieder angeboten werde, sei wegen der geringeren Auslastung die Forderung nach festen Gruppen leichter zu erfüllen. Um das strukturelle Problem besser bewältigen zu können, hat die Gemeinde eine bis Ende 2022 befristete Stelle für ein(e)n staatlich anerkannt(e)n Erzieherin/Erzieher ausgeschrieben.

Von OAZ/ys