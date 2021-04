Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

OBM Kretschmar befindet sich in der Reha

Oschatz. Der an Krebs erkrankte Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) befindet sich in der Reha - und auf dem Wege der Besserung. Beides teilte er seinem Stellvertreter in den Amtsgeschäften, dem Beigeordneten und Kämmerer im Rathaus Oschatz, Jörg Bringewald, jetzt telefonisch mit. Bringewald nutzte die jüngste Stadtratssitzung, diesen Gruß des erkrankten Stadtoberhauptes weiter zu tragen. Kretschmar hatte Ende Februar angekündigt, seine Amtsgeschäfte vorübergehend niederzulegen, nachdem er eine Krebserkankung öffentlich gemacht hat. Er ist seitdem im Krankenstand. Wenige Tage vorher hatte er eingeräumt, vorzeitig gegen Corona geimpft worden zu sein, als in der Oschatzer Collm-Klinik Impfstoff zu verfallen drohte.

Kultur: Veranstaltungen vertagt und abgesagt

Oschatz. Aufgrund der Schließung der Kulturbetriebe informiert die Oschatzer Freizeitstätten GmbH über abgesagte und verschobene Termine: Demnach nicht stattfinden wird das Konzert am 2. Mai um 16 Uhr das KulturParkett „Ganz neu“, bei dem Anja Schumann ihr aktuelles Album vorstellen wollte. Weiterhin abgesagt ist am 6. Mai, 14 Uhr der Tanzkaffee für Junggebliebene sowie am 9. Mai, 15 Uhr das Muttertagskonzert mit der Sächsischen Bläserphilharmonie. Hingegen verlegt vom 7. Mai auf den 6. Mai 2022, 19 Uhr, wird der Comedy-Abend „Das war nicht alles Sex“ mit Tatjana Meissner. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. „Tickets für abgesagte Veranstaltungen können in der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden“, so Claudia Werner vom Marketing.

Schnelltests in Mügelner Apotheke

Mügeln. Interessenten, die sich auf das Coronavirus testen lassen wollen, haben dazu in der Mügelner Markt-Apotheke an sechs Tagen pro Woche Gelegenheit. Nach einer telefonischen Terminvereinbarung unter 034362/32446 testen die Apothekenmitarbeiter jeden Wochentag von 8 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 8 bis 12 Uhr. Auch eine kurzfristige Terminvergabe ist möglich, betont Apothekerin Dr. Annett Krause.

Tests am Ärztehaus Wermsdorf

Wermsdorf. Das Testzentrum am Wermsdorfer Ärztehaus ist weiterhin an fünf Tagen pro Woche geöffnet. Einwohner können sich hier immer montags bis freitags jeweils von 8 bis 11 und von 16 bis 18 Uhr kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Das Ergebnis wird anschließend schriftlich bescheinigt. Eine Testung ist auch spontan – ohne vorherige Terminvereinbarung – möglich.

Von OAZ/ys