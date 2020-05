Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Zusatzangebote für Wanderfreunde zu Pfingsten: Der Verkehrsverbund Oberelbe setzt am Pfingstsonntag und -montag zusätzliche S-Bahnen nach Schöna ein. Abfahrt am Dresdener Hauptbahnhof ist 9.50 und 10.20 Uhr. Außerdem wird am Sonnabend der Regionalexpress 8.29 Uhr ab Dahlen nach Schöna verlängert. Wer lieber im Osterzgebirge wandern möchte, spart sich das Umsteigen in Heidenau mit dem Zug, der an allen drei Pfingsttagen 10.05 Uhr am Dresdener Hauptbahnhof abfährt.

Anzeige

Luppaer Ferkhl-Festival ist abgesagt: Auch das „Kleinste Festival des Jahres“ kapituliert in diesem Jahr vor Corona: Das jährlich in Luppa stattfindende Ferkhl-Festival muss 2020 aussetzen. Die Absage versahen die Veranstalter mit der Ankündigung, dass das Musikfestival, dessen Schwerpunkt auf elektronischer und Rockmusik liegt, zurückkehren werde.

Weitere LVZ+ Artikel

Oschatzer Jugendstadtrat tagt am Donnerstag: Die nächste Sitzung des Oschatzer Jugendstadtrates findet am Donnerstag, dem 28. Mai, statt. Sie beginnt 18.30 Uhr im Tagungsraum im Erdgeschoss des Oschatzer Rathauses am Neumarkt. Es handelt sich dabei zugleich um die konstituierende Sitzung des im März neu gewählten Jugendstadtrates. Auf der Tagesordnung stehen die Verabschiedung des bisherigen Jugendstadtrates, die Konstituierung des neuen Jugendstadtrates sowie Informationen und Anfragen. Interessierte sind eingeladen.

Das Siegerfoto der Kinderfotosafari des Fördervereins Mügelner Sterntaler. Quelle: Lionel Dreßler

Nachwuchs für die Bildberichterstattung der OAZ: Der ist in diesem Fall erst drei Jahre alt, heißt Lionel Dreßler und wohnt mit seinen Eltern Ariane Walla und David Dreßler in Mügeln. Sein Schnappschuss hat beim Wettbewerb des Fördervereins Mügelner Sterntaler die meisten Stimmen bekommen.

Der hatte die Kinder der Stadt dazu aufgerufen, bei einer Fotosafari ihre Umgebung zu entdecken und so gleichzeitig etwas Abstand zu gewinnen von einem Alltag, der plötzlich auch für die Jüngsten aus Corona bestand. Die Kinder konnten fotografieren, was ihnen in der näheren Umgebung am besten gefällt. Ihren Schatten, etwas ganz Großes, etwas Lustiges oder – wie Lionel – etwas in knalligem Gelb im Bild festhalten.

FOTOSAFARI - vielen Dank für´s Mitmachen! Und nun eine Woche lang fleißig LIKEN 👍 Gepostet von Förderverein "Mügelner Sterntaler" e.V. am Dienstag, 19. Mai 2020

Bis die Schulen und Kitas wieder beschränkt öffneten, konnten Bilder eingereicht werden. Über 30 kamen zusammen. Eine Woche lief die Abstimmung im Internet. Während die Kinder in ihre Einrichtungen zurückkehren konnten – so besucht unser dreijähriger Nachwuchsfotograf die Kita Sonnenblume in Mügeln – lag es an Eltern, Freunden und Verwandten, das beste Foto zu prämieren. Wer das Mügelner Umland mit Kinderaugen erkunden will, kann das weiterhin auf der Facebook-Seite des Fördervereins.

Von OAZ/nie