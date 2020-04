Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Oschatz. Die Stadtverwaltung sucht auch 2020 Vorschläge für die Auszeichnung „Verein des Jahres“ in den Kategorien „Heimat- und Kulturpflege“, „Sport“, sowie „Kinder- und Jugendarbeit und Soziales“ sowie für den „Engagierten Bürger“.

Der Preis besteht aus einer Geldprämie in Höhe von 150 Euro und einer Urkunde. „Wir rufen Bürger, Organisationen, Verwaltungen, Fraktionen des Stadtrates und Vereine auf, Vorschläge einzureichen. Frist ist der 15. Mai“, heißt es aus dem Rathaus. Aus allen eingegangenen Vorschlägen wählt der Jugendstadtrat in nichtöffentlicher Sitzung die Preisträger aus. Die Ehrungsveranstaltung wird am 22. September 2020 stattfinden. Die teilnehmenden Gäste erhalten eine gesonderte Einladung.

Vorschläge für beide Auszeichnungen sind in einem geschlossenen Umschlag einzureichen unter der Adresse: Stadtverwaltung Oschatz, Oberbürgermeister Andreas Kretschmar, Neumarkt 1, 04758 Oschatz, jeweils mit den Kennworten „Verein des Jahre 2020 in der Kategorie...“, beziehungsweise „Engagierter Bürger/in 2020“.

***

Mügeln. Graffito für Grundschüler in Neusornzig: Wenn alle Grundschüler an die Grundschule „Auf der Höhe“ in Neusornzig zurückkehren, wartet auf sie bereits eine Überraschung. Verantwortlich dafür ist der Döbelner Graffiti-Künstler Frank Schäfer, der die Visitenkarte der Schule noch einmal künstlerisch, kontrastreich und kreativ aufgegriffen hat.

Knapp sechs Tage brauchte es, um das Motiv, das er mit Fantasie ersonnen hatte, von der mit der Schule abgestimmten Skizze auf die Fassade zu übertragen. Das Auftragswerk verdanke er einer weiteren Arbeit, die bereits die Grundschule Tintenklecks ziert. Nach der Aktion zum „Frühlingserwachen“ im vergangenen Jahr sei er angesprochen worden, auch in Neusornzig die Schule zu verzieren

Dort findet sich nicht nur die Nähe zu den Obstplantagen auf der Höhe wieder. Auch sein Konterfei als Schuljunge lässt sich entdecken, wie ihm Zaungäste beim Arbeiten bescheinigten. Eigentlich wollte er erst ab 18. Mai auf dem Gerüst stehen, aber da es bei ihm zügig vorangegangen sei und es passte, prangt das Kunstwerk schon jetzt da. Das habe nicht daran gelegen, dass ihm Aufträge weggebrochen sind: „Ich dachte, es wird schlimmer“, sagt er auf OAZ-Anfrage. Aber da er ohnehin allein an der frischen Luft arbeite, schränke die aktuelle Situation ihn bei der Arbeit auch fast gar nicht ein.

Der Döbelner Graffiti-Künstler Frank Schäfer verschönert die Grundschule „Auf der Höhe“ in Neusornzig Quelle: Sven Bartsch

Mügeln. Stadtrat tagt am Donnerstag: Der Mügelner Stadtrat trifft sich am Donnerstag um 19 Uhr im Bürger- und Ratsaal. Es ist die erste Sitzung nach der pandemiebedingten Zwangspause, sie findet mit Sicherheitsvorkehrungen statt und beschränkt sich auf das Wesentliche, um eine Ansteckungsgefahr zu vermeiden.

Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) hatte auf OAZ-Anfrage bereits angekündigt, dass sie stattfinden werde, um den Haushalt für das laufende Jahr zu beschließen. Weitere Beschlüsse betreffen die Umschuldung von Kommunaldarlehen oder auch die kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia.

Daneben soll ein ganzes Paket an Bauaufträgen beraten und beschlossen werden. Die Arbeiten betreffen die Prallwand in der Turnhalle sowie die Holzfenster am Westgiebel der Goetheschule. Ein zweiter Komplex widmet sich dem Anbau am Feuerwehrgerätehaus in Schweta. Vor dem nichtöffentlichen Sitzungsteil soll außerdem noch die Erneuerung des Gehwegs in der Leisniger Straße Thema sein.

***

Strehla. Lagerfeuer sorgt für Alarmierung: Am Montagmorgen gegen 4.15 Uhr wurde in den Orten rund um die Nixenstadt die Nachtruhe gestört. Die Strehlaer Wehr war per Sirene alarmiert worden, weil Bürger Rauch und Flammen in einem landwirtschaftlich genutzten Objekt im Ortsteil Görzig entdeckt hatten. „Es handelte sich dabei um die Reste eines nicht angemeldeten Lagerfeuers“, teilte Sven Pietsch von der Feuerwehr Strehla mit. Die Wehr habe die Stelle mit zwölf Kameraden abgelöscht und dann an die Polizei übergeben.

Von OAZ/nie