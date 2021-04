Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Geflügelpest: Beobachtungsgebiet aufgehoben

Nordsachsen. Das Landratsamt hat die Aufhebung des Zehn-Kilometer-Beobachtungsgebiets um den Geflügelpest-Ausbruchsort Pischwitz im Landkreis Mittelsachsen verfügt. Von den besonderen Schutzmaßnahmen betroffen waren die Mügelner Ortsteile Gaudlitz, Lichteneichen, Sornzig und Zävertitz.

Seit der Feststellung der Geflügelpest am 26. März 2021 im Ortsteil Pischwitz (Döbeln) wurden im Beobachtungsgebiet keine weiteren Befunde des hochpathogenen aviären Influenzavirus des Subtyps H5 bei Wildvögeln oder Nutzgeflügel nachgewiesen, so die Leiterin des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramts, Dr. Barbara Lemm. Die Allgemeinverfügungen zur Stallpflicht in den Geflügelpest-Risikogebieten in Nordsachsen bleiben unverändert in Kraft.

Wermsdorfer Gemeinderat tagt

Wermsdorf. Die nächste öffentliche Sitzung des Wermsdorfer Gemeinderates findet morgen Abend im Kultursaal von Schloss Hubertusburg statt. Auf der Tagesordnung stehen Vergaben zur Sanierung von Schachtabdeckungen an Kanälen, zum Abriss des Wohnhauses Brunnenweg 1 in Mahlis sowie für die Elektroinstallation im Rahmen der Digitalisierung an der Grundschule Calbitz. Außerdem geht es um den geplanten Bau eines Einfamilienhauses in Malkwitz und es sollen die Vermessungsarbeiten für das Wohngebiet Schlossblick in Wermsdorf vergeben werden. Anschließend ist die zweite Lesung des Doppelhaushaltes 2021/2022 geplant. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr. Interessierte Einwohner sind dazu eingeladen.

Naundorfer Gemeinderat morgen

Naundorf. Der Naundorfer Gemeinderat tagt morgen coronabedingt verkürzt: Einwohnerfragen, Informationen und Bekanntgaben entfallen. Besucherplätze sind begrenzt und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Nur zwei Beschlüsse stehen zur Diskussion: Die Sektionaltore im Gerätehaus Naundorf sollen erneuert werden, in Hof die öffentliche Straßenbeleuchtung. Beginn im Rats- und Bürgersaal der Gemeindeverwaltung in Hof ist um 19.30 Uhr.

Riesa: Unfall nach Vorfahrtsfehler

Riesa. Auf der Lauchhammerstraße sind am Sonnabend gegen 9.40 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei war ein 61-Jähriger mit einem Opel Crossland auf der Lauchhammerstraße in Richtung Strehla unterwegs. Auf der Kreuzung mit der Paul-Greifzu-Straße wollte er nach links abbiegen, übersah dabei jedoch einen entgegenkommenden Mercedes-Benz (Fahrer: 86). Es kam zum Zusammenstoß. Der an beiden Autos entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

