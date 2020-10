Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Aktuell 97 Corona-Infizierte im Altkreis Oschatz

Collm-Region. In Oschatz sind mit dem Stand vom Dienstag 97 Menschen mit Covid-19 infiziert. Wie das Landratsamt Nordsachsen mitteilte, befinden sich außerdem 451 Personen in Quarantäne. In Nordsachsen ist bislang kein Mensch an oder mit dem Virus verstorben.

Die Linke hat neuen Vorstand

Oschatz/Collm-Region. Der Linken-Ortsverband „ Collm-Döllnitz“ hat jüngst einen neuen Vorstand gewählt. Der vor zwei Jahren erstmals zum Vorsitzenden gewählte Andreas Sachse wurde dabei in seinem Amt bestätigt. Weitere Vorstandsmitglieder sind Christof Beeger, Alexander Beck, Renate Heinze, Wolfgang Niemann, Sebastian Schneider und Roland Wittenberg. Alexander Beck und Sebastian Schneider übernehmen erstmals Verantwortung im Vorstandsgremium. Alle bisherigen und neu gewählten Mitglieder des Vorstandes wurden einstimmig gewählt. Verabschiedet wurde aus den Reihen der Mitglieder nach langjähriger Arbeit das bisherige Vorstandsmitglied Edda Leuschner.

Naundorfer Rat tagt am Donnerstag

Hof. Die Beschaffung eines allradgetriebenen Hilfelöschfahrzeuges für die Hofer Feuerwehr und die Vergabe eines Auftrages zur Lieferung von Geräten für den Spielplatz in Reppen stehen im Mittelpunkt der öffentlichen Sitzung des Naundorfer Gemeinderates. Sie beginnt am Donnerstag, 19.30 Uhr, im Rats- und Bürgersaal am Verwaltungssitz Hof. Wie gewohnt haben die Einwohner am Ende des öffentlichen Teiles der Beratung die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Die Verwaltung weißt darauf hin, das wegen der rechtlichen Vorgaben mit einer Begrenzung der Anzahl an Plätzen für die Besucher zu rechnen ist.

Von OAZ/ft