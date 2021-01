Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Künstler und Kreative gesucht

Mügeln. Wer wird Benny Biesecker folgen? Der Hobbymaler aus Döbeln war Ende Oktober 2020 vorerst der Letzte, der in der Mügelner Rathausgalerie eine Ausstellung eröffnen konnte. Bis in der ersten Etage wieder Werke ausgestellt werden können, wird diese erst einmal umgebaut. „Nach der Rathaussanierung wird es 2022 voraussichtlich wieder Ausstellungen geben“, teilt Stadtbibliotheksleiterin Annett Wünscher mit und hat einen Aufruf gestartet.

Wer sich aus der Region vorstellen kann, eigene Werke allein oder auch in einer Ausstellung zusammen mit anderen Künstlern zu zeigen, kann sich ab sofort bei ihr melden: Geeignet dafür sei alles, was sich an die Rathauswände hängen lasse, die nach der Sanierung zudem mit einer Bilderbeleuchtung für diesen Zweck glänzen sollen. Fotos, Gemaltes, Zeichnungen, Collagen oder auch textile Gestaltungen – das alles sei möglich. „Es wäre doch schade, wenn so manchem kleinen Kunstwerk die gebührende Aufmerksamkeit versagt bliebe. Auch von den Schülern haben wir lange nichts sehen können“, regt sie an. Zwar ist es bis 2022 noch ein knappes Jahr, aber für Planung sei es notwendig sich bereits bis Ende Mai diesen Jahres bei ihr zu melden, telefonisch dienstags bis donnerstags unter der 034362/ 41031 oder per E-Mail an bibliothek@stadtmuegeln.de

Betrug per Telefon: Angebliche Verwandte in Not

Nordsachsen. Gleich eine ganze Reihe von Betrugsversuchen per Telefon wurde der Polizei in den vergangenen Tagen aus Nordsachsen gemeldet. Betroffen ist vor allem der Nordosten des Landkreises – so gab es unter anderem in Langenreichenbach, Beilrode, Stehla und Blumberg solche Anrufe. Bei den Opfern handelte es sich um Menschen im Alter zwischen 62 und 83 Jahren.

Die Unbekannten gingen nach altbekanntem Muster vor. Sie gaben vor, dass ein naher Verwandter – wie beispielsweise Sohn, Enkel oder Neffe – einen Unfall gehabt hätte, und forderten dann die Angerufenen auf, jeweils einen Betrag in einer niedrigen fünfstelligen Summe zu zahlen. Es sei jedoch in den gemeldeten Fällen zu keiner Zahlung gekommen, da die Senioren den Anrufern keinen Glauben schenkten, berichtete die Polizei.

In einem weiteren Fall teilte der Anrufer einem 62-Jährigen die Aussicht auf einen Gewinn in Höhe von 38 500 Euro mit. Hierfür müsse er aber Google-Play-Karten im Wert von 1000 Euro erwerben. Der Mann kaufte die Karten, zu einer Übermittlung der Google-Play-Codes kam es dann aber nicht. Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei, die nun in den insgesamt sechs Fällen die Ermittlungen aufgenommen hat.

Die Polizei warnte nochmals eindringlich vor diesen und ähnlichen Betrugsmaschen! Legen Sie ein gesundes Misstrauen an den Tag! Geben Sie am Telefon keine Auskünfte zu Ihren finanziellen Verhältnissen! Übergeben Sie fremden Personen niemals Geld! Ziehen Sie bei Zweifeln eine Vertrauensperson hinzu!

Vorbote der Landesgartenschau – Löwenzahn an Kirche

Torgau. Keine echte Pflanze, sondern Kunst – und außerdem erst mal nur eine Fotomontage: Eine Jury hat nun vier Entwürfe des künstlerischen Wettbewerbs „Natur, Mensch, Geschichte – Verbindungen schaffen“ ausgewählt, die von Juni 2021 bis Oktober 2022 im öffentlichen Raum der Stadt Torgau präsentiert werden. Das Kunstprojekt erfolgt im Vorfeld der sächsischen Landesgartenschau, die von Ende April bis Oktober 2022 in Torgau geplant ist.

Der Entwurf des Künstlers Marcus Jansen für den künstlerischen Wettbewerb „Natur, Mensch, Geschichte – Verbindungen schaffen“. Quelle: Stadt Torgau/ Marcus Jansen

Zu den ausgewählten Entwürfen gehört auch der „Laubhauer“ des Künstlers Marcus Jansen, eine überdimensionierte bewegliche Pflanzenskulptur, die quasi aus der überformten und verfallenen Fassade der Torgauer Nikolaikirche herauswächst. Laubhauer waren im 15. Jahrhundert auf Pflanzenskulpturen spezialisierte Steinmetze. Für die Skulptur wird der Löwenzahn als eine aus dem Alltag bekannte und symbolbehaftete Pflanze gewählt. Die Applikation auf die verwitterte Kirchenwand steht im Spannungsfeld zwischen alter Bausubstanz, botanischer Forschung und moderner Formgebung. Weitere ausgewählte Entwürfe sind „Einschnitt“, ein übergroßer aus dem Boden ragender Spaten aus Edelstahl des Künstlers Philipp Fritzsche, eine „Weidenstele“, die von der Künstlerin Pia von Reis erdacht wurde und die mit traditionellen Flechttechniken aus lebenden und weiter wachsenden Weidenteilen gefertigt wird, und „Pyramus ruft Thisbe“, eine Holz-Installation mit akustischen Elementen des Künstlers Reinhard Krehl.

