Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Oschatz. Gleich zwei Fahrerfluchten beschäftigen derzeit die Polizei Oschatz: Die sucht einerseits Zeugen zu einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 6.50 Uhr auf der Straße zwischen Altoschatz und Naundorf kurz vor dem Ortsausgang Oschatz ereignet hat. Laut Polizei fuhr ein brauner Mercedes-Kleinbus in Richtung Naundorf.

Kurz vor dem Ortsausgang Oschatz kam ihm ein weißer Kleintransporter entgegen, der vermutlich ein vor ihm fahrendes Moped mit Anhänger überholen wollte. Als Bus und Kleintransporter in gleicher Höhe waren, stießen die beiden Fahrzeuge mit den Außenspiegeln zusammen.

Nach Angaben der Polizei hielt der Fahrer des Kleinbusses an, der Fahrer des Kleintransporters - ein junger Mann – fuhr einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Hergang und zu dem weißen Transporter machen können. Sie hoffen insbesondere darauf, dass sich der Mopedfahrer meldet, der vor dem Transporter gefahren ist. Hinweise nimmt das örtliche Revier unter 03435/6500 entgegen.

Weiterhin werden Zeugen zu einem Parkplatzrempler gesucht. Betroffen war ein grauer Opel Astra, der auf dem Parkplatz „An der Döllnitz 1“ abgestellt war. Der Fahrer parkte seinen Wagen dort gegen Mittag am 20. April (Montag). Als er seinen Opel am 24. April in der Mittagszeit wieder benutzen wollte, stellte er Beschädigungen an der hinteren Stoßstange fest. Außerdem war das Kennzeichen verbogen. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle pflichtwidrig. Zeugen können sich auch hier unter der 03435/6500 an die Polizei wenden.

Stauchitz. Einbruch in Stauchitzer Schulhaus: Zwischen Freitagnachmittag und Montag, 7.45 Uhr drangen Unbekannte in das Gebäude der ehemaligen Grundschule an der Schulgasse ein. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter eine Kellertür auf. Gestohlen worden sei nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 500 Euro.

Mügeln. Der Mai bringt die Umstellung aufs Digitale: Auf der Homepage der Stadt sind die Weichen dafür gestellt, dass die Stadt ihr amtliches Mitteilungsblatt künftig digital verteilen kann. Die aktuelle Ausgabe des Anzeigers ist dort jetzt leicht zugänglich, genau wie die Möglichkeit, sich für einen Newsletter anzumelden, der einen künftig erinnert, wenn eine neue Ausgabe erscheint. Redaktionsschlüsse sind ebenso zu finden wie häufig gestellte Fragen zur Umstellung sowie – jetzt in einem Unterpunkt – die alten Ausgaben.

„Ab 1. Mai geht es los“, bestätigt Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) der OAZ. Die letzte Ausgabe sei wie bisher noch in Papierform zugestellt worden. Weil das nicht zuverlässig erfolgte, entstand der Stadt Rechtsunsicherheit. Sie ist verpflichtet, alle Bürger bei Entscheidungen oder Verfahren fristgemäß zu informieren. „Viele Haushalte haben ihn nicht bekommen, es war ein Graus“, sagt Ecke.

Gedruckte Ausgaben gibt es in kleiner Auflage weiterhin. Sie liegen künftig etwa im Rathaus oder Geoportal aus oder können gegen Porto bei der Druckerei Dober bestellt werden.

