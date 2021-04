Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Unfall durch Ölspur: Polizei sucht Zeugen

Oschatz. Am Montag, dem 26. April, kam es zwischen 15 und 15.15 Uhr zu einem Verkehrsunfallunfall, verursacht durch eine Ölspur. Ein unbekanntes Fahrzeug verlor im Bereich der B6/Leipziger Straße/Friedrich-Naumann-Promenade bis zum Miltitzplatz Öl, wahrscheinlich ohne dies zu bemerken, teilt die Polizei mit. „In Folge dessen stützte ein Mopedfahrer und verletzte sich dabei leicht, am Moped entstand Sachschaden. Ein Unfallverursacher konnte nicht ausfindig gemacht werden“, so Revierleiter Jan Müller. Wer Angaben zum Unfallhergang oder dem Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich auf dem Polizeirevier in Oschatz persönlich oder telefonisch zu melden: 03435/ 6500. Wichtig ist in beiden Fällen die Vorgangsnummer 2259/21/149510.

Freude über das neue Spielgerät

Schmannewitz.Über ein neues Spielgerät können sich jetzt die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Heidezwerge“ in Schmannewitz freuen. Mitarbeiter der Garten- und Landschaftsbaufirma Fred Reiche aus Sitzenroda und des städtischen Bauhofes hatten die Vorbereitungen dafür getroffen.

Tatkräftig unterstützt von Vätern kam das Gerät gestern schließlich an Ort und Stelle. Finanziert wurde die Neuanschaffung durch die Stadt Dahlen und mit Hilfe einer Spendenaktion, die die Eltern gestartet hatten. „Das war eine tolle Initiative und wir haben uns sehr gefreut, dass so schnell die nötigen Mittel zusammenkamen“, sagte Kita-Leiterin Beate Hessel.

Das neue Spielgerät wurde gestern aufgebaut. Quelle: Jana Brechlin

Für rund 7000 Euro steht der Einrichtung nun ein multifunktionales Spielgerät zur Verfügung, das Kletterelemente, eine Rutsche und Spiele für die Geschicklichkeit kombiniert. „Unsere Kinder sind schon sehr gespannt und können es kaum erwarten, sich hier auszuprobieren“, so Beate Hessel.

Liebschützberg prüft Luftqualität

Liebschützberg. Fast zehn Monate nach dem letzten Technischen Ausschuss informierte Bürgermeister David Schmidt (parteilos) am Dienstag diesen zu neuen geplanten Bauvorhaben. Dazu gehört der Luftgütemesscontainer, „der wahrscheinlich dieses Jahr noch kommen soll“. Er ersetzt den Standort „Collmberg“ – eine der 24 Stationen des sächsischen Luftmessnetzes, weil diese durch den Wald auf dem Collm zu abgeschirmt sei. Der Container werde vermutlich erst zum Jahreswechsel aufgestellt, weil die Jahresmessreihen immer an einem Standort ermittelt werden. Stündlich erfassen die Messstände die Konzentration an Stickstoffmon- und -dioxid, Ozon sowie an Feinstaub.

Von OAZ/ys