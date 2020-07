Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal: In Thalheim wird der Sommer gefeiert, im Oschatzer Platsch-Bad ein Beachvolleyball-Turnier ausgetragen, das Bläserquintett der Sächsischen Bläserphilharmonie kommt nach Mügeln und wir blicken auf die Gemeinderatssitzung in Wermsdorf am Donnerstag.