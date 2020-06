Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Gute Noten für Naturbad Luppa

Collm-Region. Das Naturbad in Luppa hat bei der jüngsten Beprobung der Wasserqualität wieder ausgezeichnet Noten erhalten. Nach der letzten Beprobung am 11. Juni 2020 hat das Landratsamt Nordsachsen zwar lapidar festgestellt, dass die Wasserqualität der Sächsischen Badegewässer-Verordnung entspricht.

Die verbale Einschätzung auf der Homepage des Freistaates klingt verbindlicher: „Das Badegewässer weist eine sehr gute mikrobiologische Wasserqualität auf. Anhand vorliegender langjähriger Untersuchungsdaten erfolgte die Einstufung der EU- Badestelle Kiesgrube Luppa in die Kategorie ,Ausgezeichnete Badegewässerqualität’. Aus den bisherigen Untersuchungen ergeben sich keine Hinweise auf die unmittelbare Gefahr einer mikrobiellen Verschmutzung an der Badestelle.“ Die Sichttiefe des Gewässers liegt derzeit bei rund zwei Metern. Das Naturbad Luppa steht seit 2011 auf der Untersuchungsliste der Gesundheitsbehörde.

Die beiden Freibäder in Oschatz und in Mügeln spielen in dieser Untersuchung keine Rolle, da es sich um eine andere Bäderart handelt, die übrigens auch regelmäßig kontrolliert werden. Am vergangenen Wochenende konnten sich die beiden Bäderbetreiber die Stadt Oschatz und die Stadt Mügeln freuen. Die warme Witterung bescherte den Bädern zahlreiche Gäste. In Oschatz dürfen derzeit bis zu 150 Personen gleichzeitig im Freibad sein. Im Mügeln dürfen sogar bis zu 250 Personen im Bad sein.

An Sornzigs Zukunft wird getüftelt

Mügeln. Die Zukunft mit Ideen gestalten: Der Heimatverein Sornzig lädt am Mittwoch, dem 8. Juli, interessierte Firmen, aber auch Einrichtungen wie die Feuerwehr, Kirche, Kita oder Schule sowie Vereinsvorstände aus und um Sornzig zur Dorfwerkstatt ein. Dabei geht es darum, Entwicklungsperspektiven für den Ort auszuloten, Ideen dazu gemeinsam zu entwickeln oder bereits vorhandene zu bündeln.

Die Dorfwerkstätten sind ein kostenfreies Angebot ergänzend zum Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“, an dem teilgenommen werden kann. Sie werden von der Firma Maikirschen & Marketing im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung (SMR) umgesetzt. Wegen der immer noch geltenden Abstandsregelungen gegen das Coronavirus wird die Veranstaltung ab 18 Uhr im Geoportal Bahnhof Mügeln stattfinden und die Teilnehmerzahl auf 20 begrenzt.

Eine Voranmeldung ist daher bis zum Mittwoch, dem 1. Juli, ist per E-Mail an heimatvereinsornzig@googlemail.com oder telefonisch unter 034362/442906 erforderlich.

Vorverkauf für Orchesterkonzert in Riesa

Riesa. Es ist keine Premiere, hat aber Seltenheitswert: Die in Riesa ansässige Elbland Philharmonie am 11. Juli, ein Konzert in der Sachsen-Arena. „Meines Wissen nach ist das im Freistaat das erste Orchesterkonzert seit Inkrafttreten der Abstandsregeln und Hygienevorschriften“, sagte Dramaturg Thomas Herm.

Ursprünglich sah der Spielplan für diese Saison am 11. Juli das Abschlusskonzert in einer Werkhalle auf dem Stahlwerksgelände vor. Daraus wird jedoch nichts. Auf dem Programm werden an diesem Juli Abend unter anderem Beethovens 5. Sinfonie, seine Ouvertüre zu Goethes Trauerspiel „Egmont“ und „ Harry Potter and the Sorcerer’s Stone Suite“ von John Williams stehen.

