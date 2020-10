Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Zahl der Corona-Fälle in der Collm-Region steigt

Oschatz. Das Landratsamt veröffentlicht nicht nur die Corona-Statistik für den gesamten Landkreis Nordsachsen, sondern auch für sechs Sozialräume, darunter das Gebiet des Altkreises Oschatz. Laut dieser Statistik waren im Altkreis Oschatz am Mittwoch 99 Menschen als Corona-positiv registriert, Dienstag waren es 97. Unter angeordneter Quarantäne befinden sich derzeit 481 Menschen. Die Zahl aller bestätigten Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie liegt bei 170.

Anzeige

Konzert für den Hospizverein

Oschatz. Musik genießen und dabei Gutes tun – das können die Besucher am kommenden Sonntag, dem 1. November, 16 Uhr, in der Oschatzer St. Aegidienkirche. Dorthin lädt der Förderverein Hospizarbeit Nordsachsen zu einem Benefizkonzert ein.

Dafür konnten zwei Bekannte gewonnen werden: Die Pianistin Irena-Renata Budryte-Kummer und die Sorpanistin Dorit von der Osten traten bereits 2018 gemeinsam vor dem Oschatzer Publikum auf. Jetzt verzichten sie erneut auf eine Gage, weshalb alle Spenden des Abends der Hospizarbeit in Nordsachsen zugute kommen werden.

Auf das Programm dürfen die Besucher gespannt sein, nur so viel sei bereits verraten: Es werden Werke von Johann Sebastian Bach und Franz Liszt an der Orgel zu hören sein, außerdem Musik aus Litauen – der Heimat von Irena-Renata Budryte-Kummer, die heute in Dresden zuhause ist.

Seit Jahren machen die Vereinsmitglieder mit Veranstaltungen wie diesen auf ihre wichtige Arbeit aufmerksam und bereichern zugleich den Kulturkalender der Region. Der Eintritt für das Konzert am Sonntag, dem 1. November, ist frei, um Spenden für den Förderverein wird gebeten. Dessen Mitglieder unterstützen die ambulante Hospizarbeit und haben den Bau eines Hospizes in Torgau initiiert. Ihr Ziel ist es, Menschen am Ende ihres Lebens zu begleiten – mit Besuchen, Gesprächen, aber auch entsprechender medizinischer Betreuung der Sterbenden. Zudem gibt es Unterstützung für Angehörige.

Wildunfall bei Strehla

Strehla. Am Dienstagabend wurde eine 25-jährige VW-Fahrerin aus dem Altkreis Torgau bei einem Wildunfall auf der B 182 leicht verletzt. Nach Angaben der Polizeidirektion Dresden war sie gegen 19.20 Uhr auf der Bundesstraße von Schirmenitz in Richtung Strehla unterwegs und stieß mit einem Wildschwein zusammen. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden. Den am VW Golf entstandenen Schaden beziffert die Polizei mit 1500 Euro.

Von OAZ/fr