Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Wieder Gespräche mit Helios: Chance für die Entbindungsstation?

Leisnig. Über die Schließung der jüngst geschlossenen Entbindungsstation der Helios-Klinik in Leisnig wird weiter verhandelt – am Dienstagnachmittag hat es erneut eine Zusammenkunft dazu gegeben.

Zu konkreten Inhalten solle zunächst nicht berichtet werden, heißt es in einer Mitteilung von Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Er gehört neben weiteren Akteuren zu den Beteiligten des Gespräches auf Leisniger Seite. Für den Helios-Konzern waren der Regionalgeschäftsführer Helios Ost, Dr. Sebastian Heumüller, sowie Julian Zimmer beteiligt. Neben der Leitung des Helios Park-Klinikums Leipzig hat Zimmer jüngst zusätzlich die Geschäftsführung der Helios Klinik Leisnig übernommen.

Das nunmehr zweite Gespräch von Akteuren der Stadt mit der Helios-Geschäftsführung über die Fortführung der Geburtshilfe in Leisnig sei sehr konstruktiv geführt worden, so der Leisniger Bürgermeister in einem kurzen schriftlichen Statement. „Es wurden alle Möglichkeiten zur Fortführung der Geburtshilfe in Leisnig intensiv erörtert“, informiert er weiter in seiner Pressemitteilung. Ein neuer Arbeitsstand könne jedoch nicht mitgeteilt werden. „Weitere Gespräche in der Sache werden folgen“, heißt es noch.

Ab Montag wieder alle Wertstoffhöfe offen

Nordsachsen. Ab kommendem Montag, 1. Februar, werden die Wertstoffhöfe im Landkreis Nordsachsen wieder an allen Standorten geöffnet sein. Das teilte jetzt das Landratsamt mit. Mitte Dezember musste aufgrund von pandemiebedingten Personalengpässen ein Teil der Höfe schließen, da die Entsorgungsunternehmen des Landkreises vorrangig die Müllabfuhr abzusichern hatten.

Da allerdings auch in Zukunft nicht auszuschließen ist, dass es im Einzelfall zu Abweichungen vom Normalbetrieb kommt, bittet das Landratsamt die Einwohner, sich über die Abfall-App des Landkreises oder auf den Internetseiten der Entsorgungsunternehmen jeweils tagesaktuell zu informieren, ob und wann ihr Wertstoffhof geöffnet ist.

Die Abfall-App des Landkreises kann unter „AbfallApp Abfall+“ kostenfrei aufs Smartphone oder Tablet geladen, regional angepasst und personalisiert werden, erläuterte das Landratsamt. Sie bietet auch die Unterpunkte „Entsorgungsstandorte – Wertstoffhöfe“ sowie „News und Aktuelles“. Die neuesten Infos sind ebenfalls als Push-Nachrichten erhältlich.

Plattform für Ehrenamt geht heute online

Nordsachsen. Mit über 20 Ehrenamts-Gesuchen ist die Internet-Plattform ehrensache.jetzt für den Landkreis Nordsachsen online. Gemeinnützige Träger, Vereine und Initiativen aller Engagementbereiche, die Ehrenamt binden, können hier kostenfrei ein Inserat veröffentlichen und ehrenamtliche Unterstützung finden.

„Bereits vor dem Start sind Inserate aus dem ganzen Landkreis eingegangen. Vereine in Nordsachsen suchen nach vielfältigen Arten der freiwilligen Unterstützung“, erklärte Holger Erthel, Koordinator für die Landkreise Nordsachsen und Leipzig. „Interessierte und Engagementwillige finden Ehrenamts-Gesuche beispielsweise im Hospizdienst, Kulturbereich und Tierschutz. Ein Filter mit über 20 Handlungsfeldern und das digitale Kontaktformular erleichtern das schnelle Finden eines Wunschehrenamts.“ Sei aktuell kein passendes Ehrenamt zu finden, „können Freiwillige ebenfalls mit einem Gesuch inserieren und ihre Hilfe anbieten“.

Die neue Ehrenamt-Plattform für Nordsachsen. Quelle: ehrensache.jetzt

Aktuell werden zum Beispiel folgende Ehrenamtler gesucht: Familienpaten über das Familien-Netzwerk, Begleitung von An- und Zugehörigen im Ökumenischen Hospizdienst, Museumsdienste beim Geschichtsverein Schildau und Stadt- und Kulturgeschichtlichen Museum Torgau, Unterstützung von Geflüchteten beim Verein Interkultur Delitzsch und bei den Maltesern, Umweltschutz in der Naturstation Biberhof und im Landschaftspflegeverband Nordsachsen, Denkmalpflege bei der Feldbahnschauanlage Glossen.

„Wir freuen uns, dass wir mit der digitalen Plattform Menschen und Vereine zusammenbringen können und so gemeinnützige Organisationen und ehrenamtliche Netzwerke auf digitalem Wege stärken“, so Erthel. „Im Austausch mit lokalen Partnern wollen wir neue Zielgruppen fürs Ehrenamt begeistern. Im regelmäßigen Austausch wollen wir unter anderem die Arbeit des Netzwerks Gemeinsam-Engagiert-Macht-Stark im Landkreis Nordsachsen ergänzen.“

Bis Ende 2022 soll die von der Bürgerstiftung Dresden initiierte Plattform in allen sächsischen Landkreisen zur Verfügung stehen.

Keine Schals und Stoffmasken mehr in Bus und Bahn

Oschatz. Aufgrund der jüngsten Verfügungen des Freistaates Sachsen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist seit gestern in Bussen und Bahnen das Tragen sogenannter medizinischer Masken Pflicht. Das gilt auch für die Busse der Omnibus-Verkehrsgesellschaft „Heideland“ (OVH) und die Züge der Döllnitzbahn.

Zulässig seien damit nur noch OP-Masken, Masken der Standards KN95/N95 oder FFP 2-Masken. Diese Regelung gilt selbstverständlich auch in allen Bussen im Landkreis Nordsachsen. „Im gesundheitlichen Interesse aller werden die Verkehrsunternehmen ihre Fahrgäste auch weiterhin auf das Einhalten der Tragepflicht hinweisen“, heißt es von der OVH. Die Döllnitzbahn betont, dass ihr Personal im Zug statt der bisher verwendeten, mit Bahnlogo bedruckten Masken die geforderten medizinischen Masken verwendet.

