Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Kläranlage Dahlen: Vergabe rechtens

Dahlen. Die Vergabe der Baumaßnahme zur Optimierung der Schlammentwässerung auf der Kläranlage Dahlen wurde nicht beanstandet. Der Auftrag kann, wie im Verwaltungsrat des zuständigen Abwasserverbandes Untere Döllnitz am 11. Juni entschieden, vergeben werden.

„Der Auftrag ist an die ausgesuchte Firma vergeben worden. Die Landesdirektion Sachsen als Nachprüfbehörde ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Beanstandung unbegründet war“, informiert Verbandssprecherin Ricarda Wohllebe.

17 neue GeoRanger werden zukünftig im Nationalen Geopark Porphyrland aktiv sein. Quelle: Lutz Simmler

17 GeoRanger beenden Ausbildung in Mügeln

Mügeln. „Hauchen Sie den Steinen Leben ein“: Keine leichte Aufgabe, die die 17 neuen GeoRanger künftig im Nationalen Geopark Porphyrland erfüllen.

Ihr letzter Ausbildungstag führte sie am vergangenen Sonnabend ins Geoportal Bahnhof Mügeln. Seit Januar hatten die damit erfolgreichen Absolventen aus Thallwitz, Lossatal, Wermsdorf, Mügeln, Brandis, Naunhof und Colditz in elf Unterrichtseinheiten à 10 Stunden am Wochenende noch einmal die Schulbank gedrückt.

Bei Experten erweiterten sie ihr Wissen disziplinübergreifend von der Geologie bis zur natur-, kulturhistorischen und industriekulturellen Entwicklung des Geoparks und seiner Rohstoffe. Auch didaktische und rechtliche Grundlagen standen auf dem Lehrplan.

„Begeistern Sie Gäste zwischen 4 und 100 Jahren für den Geopark und die Spuren des Supervulkanismus in seinem außergewöhnlichen Steinreichtum!“, gab Dr. Gerhard Gey, Präsident des Geoparks Porphyrland ihnen zum Abschluss mit auf den Weg.

Die Ausbildung wird über die LEADER-Entwicklungsstrategie vom Freistaat gefördert, die Regionalmanagements Leipziger Muldenland, Land des Roten Porphyrs, Sächsisches Zweistromland / Ostelbien und Sachsenkreuz plus kooperierten dafür. Die Angebote des Geoparks finden sich unter: www.geopark-porphyrland.de.

Wermsdorf : Saubere Abrechnung für Eltern

Wermsdorf. Die Gemeinde Wermsdorf rechnet Elternbeiträge taggenau ab, wenn Mütter und Väter ihre Kinder im Zeitraum vom 20. April bis 15. Mai nur tageweise in einer kommunalen Einrichtung betreuen ließen. Mit dieser der Realität angemessenen Regelung folgt die Verwaltung den meisten anderen Kommunen der Region.

Hintergrund für diese Entscheidung ist die Festlegung zur Notbetreuung in Sachsens Kindertagesstätten im Zuge der Corona-Pandemie. Die Betreuungs-und Bildungsstätten waren vom 18. März bis 17. April geschlossen, eine Notbetreuung gab es nur für Jungen und Mädchen, deren Eltern in systemrelevanten Berufen der kritischen Infrastruktur beschäftigt sind. Im April wurden daher keine Beiträge abgebucht – auch nicht für die Notbetreuung. Der Freistaat erstattet für diesen Zeitraum die Beiträge.

Mit der Erweiterung der Liste der systemrelevanten Berufsgruppen wurde die Notbetreuung ab 20. April ausgeweitet. Auch hier fielen keine Beiträge an, Eltern wurden jedoch gebeten, die Betreuung wirklich nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn zwingend Bedarf besteht und es keine Alternative zur kommunalen Betreuung gibt.

Erst in dieser Woche hatte sich auch die Gemeinde Cavertitz für eine solche Verfahrensweise ausgesprochen.

