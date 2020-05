Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal mit der Sparkassenstiftung, die in Oschatz zwei Projekte fördert, der Gemeinde Naundorf, in der sich der Verwaltungsalltag etwas normalisiert und der OAZ, die Fotos sucht, die die Collm-Region zu Kriegsende vor 75 Jahren zeigen.