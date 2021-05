Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Nach Rechtsstreit: Sichere Fahrt in Altoschatz

Oschatz. Was lange währt: Nach einem Rechtsstreit zugunsten der Stadt Oschatz herrscht nun endlich wieder Sicherheit auf dem viel genutzten Waldweg am Stranggraben. Die Verbindung zwischen dem Anglerparadies und dem Flurweg stellt vor allem für Radfahrer eine attraktive Trasse dar, weiß Bauhofchef Rolf Prochazka. Zusammen mit Bauamtsleiter Torsten Heinrich (siehe unten) inspizierte er die Schranke zum Waldweg. Die Barriere soll verhindern, dass Autofahrer und Traktoren den Weg befahren. Aber auch Fußgänger und Hundehalter mit ihren Tieren sind oft anzutreffen.

„Die mit der Instandsetzung beauftragte Firma hatte hier Kies aufgebracht, der schlicht zu grob für Fahrradreifen war. Es kam zu Auswaschungen und in Folge dessen immer wieder zu Schäden an Rädern und Unfällen“, erinnert er. Die Stadt klagte deshalb auf Schadensersatz beim Auftragnehmer – und war erfolgreich. Die Mängel entlang des des gut rund 500 Meter langen Teilstücks besserte die Stadt jetzt selbst aus. Im Zuge der bevorstehenden Dammsanierung in dem Waldstück wird ein Teil des Weges als Baustraße genutzt und ohnehin instandgesetzt werden müssen (LVZ berichtete).

Bauhofchef Rolf Prochazka mit Bauamtsleiter Torsten Heinrich mit Bauamtsleiter Torsten Heinrich (rechts) an der Schranke zum Waldweg. Quelle: Christian Kunze

Sperrung in Schmannewitz

Schmannewitz. Am Montag beginnen die Arbeiten an der Alten Lindenstraße. Zur Erneuerung der Fahrbahn und für Tiefbauarbeiten bleibt die Straße zwischen der Einmündung in die Torgauer Straße und Am Mühlgraben voraussichtlich bis zum Jahresende voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über das Waldbad und die Holzstraße nach Dahlen und von dort über die Schlossstraße und Torgauer Straße nach Schmannewitz.

Bahndammwanderung in den Oktober verlegt

Mügeln/Collm-Region. Der Heimatverein Mogelin musste pandemiebedingt die am 1. Mai geplante Bahndammwanderung verschieben. Der Grund ist, dass touristischen Bahn- und Busverkehre wegen der Corona-Notbremse des Bundes derzeit unterbleiben müssen. Inzwischen steht ein Ersatztermin für die beliebte Veranstaltung fest: Am 10. Oktober soll es einen neuen Anlauf geben.

Neues Spiel für die Kita „Sterntaler“ in Wermsdorf

Wermsdorf. Die Jungen und Mädchen der ASB-Kindertagesstätte „Sterntaler“ in Wermsdorf freuen sich über ein neues Spielgerät. Die bunte Torwand, verziert mit den Figuren der Kinderfernseh-Serie „Teletubbies“, wurde in Oschatz von Hand gefertigt. „Im Rahmen der praktischen Ausbildung im Berufsvorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr fertigten die Auszubildenden des Beruflichen Schulzentrums Oschatz die Wand für die Kleinen an.

Die Torwand kommt bei den Kindern gut an. Quelle: privat

„Das Arbeiten mit Holz und anderen Materialien ist ein Teil der Ausbildung in diversen Berufszweigen der Stammschule in Oschatz. Die Kooperation zwischen beiden Einrichtungen muss keine Eintagsfliege bleiben. Auch Requisiten, beispielsweise für Märchenspiele, seien vorstellbar, hieß es. „Wir wünschen den Kleinen viel Spaß – und natürlich viele Treffer“, so Kay-Uwe Bauroth, Fachlehrer und Fachleiterfür den kaufmännischen und gewerblichen Bereich am BSZ.

