Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Virtuelle Beratung fürs Studium

Riesa. Anfang Februar bietet die Staatliche Studienakademie Riesa interessierten Abiturienten die Möglichkeit zum Schnupperstudium. Dies passiert in diesem Jahr aufgrund der Corona-Situation virtuell. „Vom 8. bis zum 12. Februar kann man täglich von 16 bis 17.30 Uhr in die Studienangebote ’hineinschnuppern’ und Online-Vorlesungen lauschen“, heißt es aus der Pressestelle der Berufsakademie. Im Anschluss sei Zeit für Fragen rund um das duale Studium. Vorlesungen würden zu folgenden Studienbereichen angeboten: Maschinenbau, Energie- und Umwelttechnik, Biotechnologie, Umwelttechnik, Strahlentechnik, Chemietechnologie, Event- und Sportmanagement sowie Handelsmanagement und E-Commerce. Anmeldungen sind unter www.ba-riesa.de möglich.

Am 13. März werde die Staatliche Studienakademie Praxispartner, die einen dualen Studienplatz anbieten, mit möglichen Bewerbern über eine digitale Jobwall zum digitalen „Tag der offenen Tür“ vernetzen. Auch dazu präsentieren sich alle Studiengänge in verschiedenen Vortragsveranstaltungen. Für Studieninteressierte, aber auch Eltern werden individuelle Online-Studienberatungen angeboten. Von 10 bis 14 Uhr besteht die Möglichkeit, sich über das duale Studium zu informieren.

Projektideen gegen Fachkräftemangel gesucht

Nordsachsen. Noch bis 22. Februar werden Projektideen gesucht, die dazu beitragen, den Fachkräftebedarf in Nordsachsen langfristig zu decken. Gefragt sind Lösungen, die sich dem digitalen Wandel, der Verbesserung der Arbeitsqualität oder Fachkräftekampagnen widmen. „Wir suchen Projektideen, die Möglichkeiten der Netzwerkbildung, moderne Formen der Arbeitsorganisation oder neue Personal-Rekrutierungsstrategien verfolgen,“ erläutert Uta Schladitz, Vorsitzende der Fachkräfteallianz des Landkreises. Insgesamt 270 000 Euro stehen dafür als Fördermittel zur Verfügung.

Am 10. März entscheidet das Gremium dann, welche Projekte für die Förderung in Frage kommen. Das sächsische Wirtschaftsministerium unterstützt diese mit bis zu 90 Prozent der Projektkosten. Seit 2016 wurden im Landkreis bereits 19 Maßnahmen gefördert, so zum Beispiel „Betriebe in Fahrt“ des Mitteldeutschen Verkehrsbundes. Fachkräfte von morgen werden in den Projekten „Sicherung des Fachkräftenachwuchses MINT“ und „Lehrer*innen aufs Land“ angesprochen. Erst kürzlich hinzugekommen ist die virtuelle nordsächsische Fachkräftesafari.

Die Fachkräfteallianz besteht aus Vertretern des Landratsamtes, der Agentur für Arbeit Oschatz, des Jobcenters Nordsachsen, der Städte Taucha und Eilenburg, des DGB, der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer, des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau, des Landesamtes für Schule und Bildung und der Berufsakademie Sachsen. Der Projektaufruf ist auf den Internetseiten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises und der Sächsischen Aufbaubank zu finden. Ansprechpartnerin ist Anke Hänel, erreichbar per E-Mail an anke.haenel@lra-nordsachsen.de oder telefonisch unter 03421/758-1069.

Grün für beide Kraftfahrer?

Oschatz. Die Oschatzer Polizei bittet Zeugen um Mithilfe, um den Hergang eines Verkehrsunfalls aufzuklären. Am vergangenen Sonnabend ereignete sich der Zusammenstoß auf der Kreuzung Leipziger Straße/Friedensstraße in Oschatz. Dabei fuhr der Fahrer eines VW-Transporters aus der Venisseuxer Straße in südliche Richtung und dann in die Friedensstraße ein. Dort stieß er mit dem von rechts querenden aus der Leipziger Straße kommenden Pkw Toyota zusammen. Beide Kraftfahrer mussten in Folge der Kollision ins Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Kraftfahrer gaben an, bei „Grün“ gefahren zu sein. Jetzt sucht die Polizei Hinweise zum Unfallhergang. Zeugen werden gebeten, sich im Oschatzer Revier in der Theodor-Körner-Straße oder telefonisch unter der 03435/6500 zu melden.

Von OAZ/ys