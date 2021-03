Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Grundschule verzichtet auf Tag der offenen Tür

Oschatz. Der Tag der offenen Tür in der Grundschule „Zum Bücherwurm“ in der Bahnhofstraße findet dieses Jahr coronabedingt nicht statt. Geplant war dieser für Freitag, den 26. März. „Eigentlich wollten wir an diesem Nachmittag mit künftigen Schülern und deren Eltern ins Gespräch kommen, unser Schulhaus und unsere Angebote und Lernbedingungen präsentieren“, sagt Schulleiterin Anke Wiesner. Jedoch, so Wiesner, sei der Ablauf der Veranstaltung wie in den vergangenen Jahren unter Pandemiebedingungen nicht vorstellbar. „Eltern, die Fragen zur Einschulung und Anmeldung ihres Kindes oder andere Anliegen haben, werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail an die Schule zu wenden“, so Wiesner. Auch auf der Internetseite finde man Informationen gebündelt.

Telefon: 03435 62 31 30, E-Mail: buecherwurm@oschatz.info

Ärger über Hundehaufen in Oschatz

Oschatz. OAZ-Leser Gerhard Oehmichen geht mit offenen Augen durch seine Heimatstadt und kritisiert dabei zwei Missstände. Zum einen ist ihm während der Schneefälle im Februar aufgefallen, dass nicht alle Fußwege im Stadtgebiet vom Schnee geräumt und gestreut waren. Er fragt deshalb im Rathaus nach, was die Stadtverwaltung unternehmen wolle, dass die Hausbesitzer ihrer Streu- und Räumpflicht nachkommen? Dazu erklärt die Pressesprecherin der Stadt, Anja Seidel: „Das Ordnungsamt ist im Stadtgebiet unterwegs und kontrolliert im Rahmen seiner Möglichkeiten. Die Kontrollen beschränken sich auf öffentliche Flächen.“Außerdem weise die Verwaltung regelmäßig auf die Räum- und Streupflicht bei Schneefall gemäß der Straßenreinigungssatzung hin.

Und dann ist Gerhard Oehmichen noch ein zweites Problem aufgefallen, das nach dem Abtauen des Schnees wieder verstärkt ins Auge sticht. „Was wird unternommen, dass die vielen Hundehalter in Oschatz auch die Hinterlassenschaften im Beutel mit nach Hause nehmen und in der Restmülltonne entsorgen?“

Dazu Stadtsprecherin Anja Seidel: „Im Rahmen der Kontrollen des Gemeindlichen Vollzugsdienstes werden die Hundehalter darauf hingewiesen, dass die Hinterlassenschaften mitzunehmen und zu Hause zu entsorgen sind.“

Das könne natürlich nur geschehen, wenn der Hund zusammen mit seinem Herrchen „auf frischer Tat“ ertappt werde. Die Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern sind dabei ein wichtiges Handlungsinstrument des städtischen Ordnungsamtes.

Klimakrise: Stadtbad sorgt vor

Mügeln. Das Weiß des Winters war zwar da, der Klimawandel aber mitnichten gestoppt: „Das Stadtbad hat zu kämpfen mit der Klimaveränderung“, beschreibt Badbetriebsleiter Klemens Paulin. Wegen Trockenheit und Wärme habe bereits vor drei Jahren eine der Kastanien auf dem Areal weichen müssen, weshalb jetzt vorgebeugt werde, damit nicht die nächste gefällt werden müsse. „Das wollen wir tunlichst vermeiden.“ Durch die Trockenheit litten die Bäume stark und sie werden, sagt er, auch anfällig für Parasitenbefall. „Wie beim Menschen muss der Baum auch ein starkes Immunsystem vorweisen, deswegen kürzen wir unsere Kastanien jetzt ein, dass sie neue Kraft und neue Triebe bekommen.“ Während das Wurzelwerk unangetastet bleibe, biete der Baum dann oben zudem weniger Angriffsfläche für Extremwetterlagen wie starke Stürme und kann neu austreiben. „Wenn eine Kastanie hier umkippt, macht sie einen enormen Schaden, da wir oft Nord-West-Wind haben, würde sie Richtung Becken kippen oder große Äste aufs Becken fallen.“ Auch wenn das Rückkürzen radikal anmute, schade es den Bäumen nicht, Schnittstellen werden mit einem Wundschutz versiegelt. „Unser Stadtgärtner, Herr Zwartek, wendet dafür auch eine besondere Schnitttechnik an.“ Nicht wegen des Klimas direkt, aber wegen Borkenkäferbefall müssen sechs Fichten komplett weichen. „Wir wollen vermeiden, dass er auf die anderen Bäume übersiedelt.“

Mügeln: Fällarbeiten im Stadtbad Quelle: Manuel Niemann

Auf Sichtschutz müssen die Badegäste deswegen nicht verzichten. Bereits 2013 wurde eine Hainbuchenhecke gepflanzt, die die Sicht von der Umgehungsstraße inzwischen abdeckt.

Von OAZ/ys