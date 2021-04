Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Neues Angebot für Trauer

Oschatz. Trauer ist individuell und im Moment nicht für jeden angemessen möglich. Die Pandemie erschwert auch dies. Die Koordinatorin des Ökumenischen Ambulanten Hospizdienstes der Diakonie Oschatz-Torgau in Oschatz, Ina Jochem, möchte deshalb ein Angebot für Menschen schaffen, die coronabedingt nicht ausreichend Abschied von Verstorbenen nehmen konnten. „Keiner muss mit seiner Trauer allein gelassen werden“, sagt Jochem. Sie beabsichtigt Gruppentreffen, sobald diese möglich sind. Alternativ und nach Absprache sind auch Online-Termine möglich. „Für jene, die akuten Begleitungsbedarf haben, können Einzelgespräche in beschränktem Maße ermöglicht werden“, sagt sie. Kontakt für alle drei Anlässe und individuelle Absprachen sind unter Ruf 0151 17153463 möglich und am Kirchplatz 2 in Oschatz.

Kino-Sitze für daheim

Torgau. Vor dem Fernseher im echten Kino-Sessel sitzen? Das können nun viele Kino-Liebhaber, Stammgäste und Freunde des Torgauer Vereins Kulturelles Aktionsprojekt (KAP). Der hat nämlich die Sitze aus dem 2005 eingerichteten Kino in der Torgauer Kulturbastion ausgebaut und verkauft. Und schon binnen kurzer Zeit hatten alle 89 Sitze – je Sessel für 50 Euro – einen Käufer gefunden beziehungsweise waren reserviert. Manch ein Interessent kaufte dabei gleich bis zu zehn auf einmal, erzählt Geschäftsführer Uwe Narkunat. Das Kino in der Kulturbastion wird übrigens neu eingerichtet und soll künftig sogar über 100 Sitze haben.

Stallpflicht aufgehoben

Nordsachsen. Das Landratsamt hat die Stallpflicht zum Schutz vor der Geflügelpest für den gesamten Landkreis Nordsachsen wieder aufgehoben. Die besonderen Maßnahmen galten in Risikogebieten. „Das Geflügelpest-Geschehen in Sachsen ist stark rückläufig. Den letzten positiv getesteten Wildvogelfund hat es Ende März gegeben“, so die Leiterin des nordsächsischen Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramts, Dr. Barbara Lemm. „Daher schätzt das Landestierseuchenbekämpfungszentrum ein, dass die flächenhafte Anordnung der Aufstallung grundsätzlich aufgehoben werden kann.“

Von OAZ/ys