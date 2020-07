Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal: einem unfallflüchtigen Lkw-Fahrer auf der B6, in Oschatz plant die Arbeitsgruppe Radverkehr Ortsbegehungen, der AZV „Oberes Döllnitztal“ bricht den aktuellen Gebührenkalkulationszeitraum ab und wir werfen einen Blick auf die Gemeinderatssitzung in Naundorf am heutigen Donnerstag.