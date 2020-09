Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

92 Jugendliche in die Wehren übernommen

Oschatz. Im Rahmen der Delegiertenversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz erstattete auch Kreisjugendwart Werner Lippmann einen Bericht über die Nachwuchsarbeit. Im Verbandsgebiet gibt es derzeit 36 Jugend- und sechs Kinderfeuerwehren. Im Berichtszeitraum der vergangenen beiden Jahre seien in den Jugendfeuerwehren insgesamt über 7000 Ausbildungsstunden absolviert worden. In den beiden Jahren wurden 92 Jugendliche in die Einsatzabteilungen der Wehren übernommen.

Wie Werner Lippmann erläuterte, würden die Jugendwarte der Wehren auf Kreisebene aus- und weitergebildet. Er bemängelte, dass im Vorfeld stets eine hohe Nachfrage an diesen Lehrgängen signalisiert werde, die Teilnahme tatsächlich dann aber deutlich niedriger sei. Gleichzeitig gäbe es in vielen Wehren Jugendwarte, die zwar diese ehrenamtliche Aufgabe übernehmen würden, aber nicht entsprechend ausgebildet seien.

Mügeln : Breitbandausbau endet im Oktober

Mügeln. Der Breitbandausbau neigt sich in Mügeln dem Ende zu. Die Arbeiten dazu sollen im September und Oktober im Gemeindegebiet abgeschlossen werden, informiert das Bauamt der Bischofsstadt. Zwar nimmt das Amt anschließend nur die Bauarbeiten ab, die im öffentlichen Bereich erfolgt sind, dennoch ruft es auch Besitzer von Privatgrundstücken auf, sich zu melden, wenn bei ihnen noch Arbeiten ausstehen.

Ansprechpartnerin ist Annett Koht, die per E-Mail an a.koth@stadtmuegeln.de erreicht werden kann. Neben dem Namen, der Adresse des Grundstücks und eine Rückrufnummer braucht sie eine kurze Beschreibung, welche Leistung noch wo offen geblieben ist. Telefonisch ist sie auch unter der 034362/41029 zu erreichen.

Die gemachten Angaben werden an die zuständigen Baufirmen sowie die Bauleiter der Telekom weitergeleitet, um auf kurzfristige Erledigung zu drängen. Für Rückfragen und Hinweise stehe auch Bauamtsleiterin Anke Groß zur Verfügung, die unter der Nummer 034362/41026 oder per E-Mail an a.gross@stadtmuegeln.de zu erreichen ist.

Wanderung wird jetzt nachgeholt

Mügeln. Am 1. Mai musste sie noch entfallen, am Sonnabend wird sie nun nachgeholt: Die 14. Bahndammwanderung kann unter den geltenden Hygienebestimmungen und Abstandsregelungen stattfinden. Die Wanderung ist abgestimmt auf die Fahrzeiten der Döllnitzbahn am Tag der deutschen Einheit, denn mit ihr erfolgt die kostenpflichtige Anreise nach Kemmlitz. Wanderfreunde sollten dafür den „Wilden Robert“ 8.40 Uhr am Oschatzer Hauptbahnhofsgleis erwischen, 9.20 Uhr kann dann in Mügeln zugestiegen werden.

Ab Kemmlitz führt die Route dann zu Fuß nach Glossen, über Gröppendorf, zum Wermsdorfer Wald und dann über die Allee 8 nach Mügeln zurück. Das sind 13 Kilometer, die zu bewältigen sind, beschreibt Günter Schwerdtner vom Heimatverein den geplanten Wanderweg. „Ab Gröppendorf ist auch eine kürzere Strecke von circa zehn Kilometern über Seelitz, Nebitzschen, nach Mügeln gehbar“, sagt er. Auch eine längere Etappe mit um die 17 Kilometern sei möglich, das werde je nach Wunsch der Teilnehmenden am Sonnabend direkt entschieden.

