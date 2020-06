Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Weitere Solaranlage in Dahlen

Dahlen. Die Stadträte machten am vergangenen Donnerstag den Weg frei für eine weitere Solaranlage im Süden der Heidestadt. Sie fassten den Aufstellungsbeschluss für den vorhabensbezogenen Bebauungsplan „ Solaranlage Dahlen-Bahnhof“. Die Anlage wird sich jedoch nicht direkt auf oder am Bahnhof befinden, sondern östlich vom Empfangsgebäude, an der Ladestraße. „Die restliche Fläche des Flurstückes hält die Stadt vor, um bei Bedarf den Parkplatz am Bahnhof erweitern zu können“, erläuterte Bürgermeister Matthias Löwe (WHD).

Er erklärte außerdem, dass es zu dieser Fläche schon mehrere Nachfragen von Investoren gegeben habe. Eine Einigung mit ihnen sei bisher immer daran gescheitert, dass die Stadt darauf bestehe, die Zufahrt zu Heveasol sowie zum Wohngebäude auf diesem Flurstück zu erhalten. Eine solche Übereinkunft habe diesmal erzielt werden können.

Rüdiger Preuß (UBG) fragte nach, ob die Stadt dahingehend Einfluss nehmen könnte, dass die Projektgesellschaft ihren Sitz in Dahlen nähme und damit vor Ort steuerpflichtig wäre. Das wisse er nicht, sagte der Bürgermeister und verwies darauf, dass es sich um eine Ansiedlung auf Privatland handele.

Platz für Grünschnitt geht in Wellerswalde außer Betrieb

Wellerswalde. Der Sammelplatz für Grünschnitt ist verkauft und kann deshalb nicht mehr genutzt werden. Darüber informierte Bürgermeister David Schmidt (parteilos) kürzlich die Mitglieder des Technischen Ausschusses.

Um rechtzeitig zur Drucklegung Angaben für den Abfallkalender machen zu können, müsse man sich nun für das weitere Vorgehen entscheiden. Als Varianten stellte David Schmidt das Bereitstellen eines Containers für ein Wochenende in Wellerswalde und die Nutzung der Möglichkeiten an der früheren Straßenmeisterei in Merkwitz zur Debatte.

Die Mehrheit der Räte sprach sich für Merkwitz aus, wo von März bis November zwei Mal monatlich kostenlos Grünschnitt angenommen wird. „Das Kapitel Grünschnittplätze wird sich eines Tages wegen der Unvernunft der Leute, die dort alles Mögliche und Unmögliche entsorgen, erledigt haben“, prophezeite der Bürgermeister.

Stadtbibliothek nimmt sich Auszeit

Mügeln. Wer sich in den Sommertagen mit ausreichend Lesestoff oder auch anderen Medien in der Stadtbibliothek eindecken will, sollte bedenken, dass auch die Urlaubszeit für das Personal der Stadt ansteht: Die Mügelner Bibliothek bleibt in den letzten beiden Juliwochen aus diesem Grund geschlossen. Vom 20. bis 31. Juli können in der Dr.-Friedrichs-Straße 3 keine Bücher entliehen oder zurückgebracht werden.

Erdbeeren zum Selbstpflücken

Ablaß. Zu Rumba gesellen sich Sonata und Lola: Auf dem Erdbeer-Selbstpflückfeld von Obstland in Ablaß sind mit Sonata und Lola zwei weitere Erdbeersorten reif. Neben der leckeren Rumba können diese ab sofort gepflückt werden. Der Kilopreis beträgt vier Euro. Die Öffnungszeiten sind wie schon berichtet: donnerstags und freitags von 13 bis 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 8 bis 14 Uhr. https://www.sachsenobst.de/selbstpflueckfeld/

Für Kurzentschlossene: Posaunenchor spielt heute in Hof

Hof. Der Döbelner Posaunenchor tritt heute um 19.30 Uhr an der Kirche in Hof auf. „Wir freuen uns auf viele Zuhörer“, lädt Gerda Lohse im Namen der Kirchgemeinde ein.

Von OAZ/nie