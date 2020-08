Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal blicken wir auf die Oschatzer Stadtratssitzung am Donnerstag, in Wermsdorf fällt ein Sommerfest aus, in Mügeln der Tag der offenen Tür der Feuerwehr. Dafür hat das Geoportal etwas Neues im Programm.