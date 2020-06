Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Stadtbuslinien werden ab Montag in Oschatz umgeleitet: Wegen Bauarbeiten auf der Promenaden und der damit verbundenen halbseitigen Sperrung leitet die Omnibus-Verkehrsgesellschaft „Heideland“ (OVH) ab Montag die beiden Stadtbuslinien um. Die Linie A verkehrt in Fahrtrichtung Merkwitz/Zschöllau ab Krankenhaus/Burgstraße über den Oschatz-Park und den Busbahnhof zum Altmarkt. In Richtung Betriebshof OVH fahren die Busse der Linie A dann ab der Reithausstraße über den Busbahnhof, den Altmarkt und den Oschatz-Park zum Krankenhaus. Die Haltestelle „ Altmarkt" kann deshalb nur am Thomas-Müntzer-Haus bedient werden. Die Haltestelle „Friedhof" wird zum Oschatz-Park verlegt.

Bei Linie B entfällt die Haltestelle Altmarkt in Richtung Busbahnhof. Die Arbeiten an der Promenade sind bis zum 20. Juni angezeigt.

Die nächste Sitzung des Liebschützberger Gemeinderates ist eine Sondersitzung: Abweichend vom üblichen Wochentag findet sie am Mittwoch, dem 10. Juni, in der Turnhalle Schönnewitz statt. Beginn ist bereits 18 Uhr.

Einziger Tagesordnungspunkt des Abends nach der Begrüßung durch den Bürgermeister ist die Information über die Windenergienutzung in der Gemeinde Liebschützberg. Bereits für die dann abgesagte Beratung Ende März war angekündigt worden, dass Vertreter des Regionalen Planungsverbandes Leipzig-Westsachsen darüber informieren würden, warum in der neuesten Fassung des Planes ein Vorranggebiet zur Windkraftnutzung bei Clanzschwitz und Zaußwitz auftaucht. Dieses rund 80 Hektar große Areal war in einer vorherigen Version der Planung noch als ungeeignet bezeichnet worden.

Aus der Planung herausgefallen ist dagegen das deutlich kleinere Gebiet bei Ganzig.

Vollsperrung in Sornzig: Wegen einer Vollsperrung der Öhninger Straße werden seit Dienstag die Buslinien Mügeln-Ablaß-Wermsdorf (804) sowie Mügeln-Sornzig-Zävertitz-Mügeln (809) umgeleitet. Die Linie 804 bedient in Baderitz die Ersatzhaltestelle in der Friedensstraße und in Sornzig nur die Haltestelle Kreuzegrund am Containerplatz. Die Linie 809 fährt während der Sperrung Baderitz und Sornzig nicht an. Die Einschränkung gilt bis voraussichtlich bis 28. August.

Von OAZ/nie