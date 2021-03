Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Unfallflucht am Marktkauf: Polizei sucht Zeugen

Oschatz. Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich am 25. Februar auf dem Parkplatz bei Marktkauf ereignete. Polizeiangaben zufolge war dort zwischen 14.30 und 15.30 Uhr ein geparkter BMW X1 beschädigt worden. Nach Angaben der Autofahrerin wies ihr Wagen an beiden Türen der rechten Seite Schäden auf, als sie nach circa eine Stunde vom Einkauf zum Auto zurückkehrte. Neben ihrem weißen Auto hatte ein älteres, beigefarbenes Modell gestanden, das nicht mehr vor Ort war. Es könnte der Verursacher sein. Die Polizei sucht Angaben zum Unfallhergang und Verursacher des Crashs. Hinweise werden vom Revier in Oschatz unter Telefon 03435/6500 oder persönlich erbeten. Die Vorgangsnummer lautet 541/21/149510.

Modernisierung: Telefonate mit Stadt eingeschränkt

Oschatz. Die Stadtverwaltung modernisiert Anfang der kommenden Woche ihre Telefonanlage im Rathaus. „Am Montag, dem 8. März und am Dienstag, dem 9. März ist es daher möglich, dass die Mitarbeiter vorübergehend auf diesem Weg nicht erreichbar sind. Wir bitten um Verständnis, dass wir an beiden Tagen möglicherweise Telefongespräche nicht wie gewohnt beantworten können“, so Sprecherin Anja Seidel.

Umweltaktion rund um Feldhamster

Nordsachsen. Die Aktion „Natur zum Anfassen“ steht 2021 unter dem Motto „Unterwegs über Feld und Flur – ein Feldhamster zeigt sein Revier“. Das teilten die Energieversorger EnviaM und Mitgas als Organisatoren des Umweltprojektes für Schüler mit. Zuvor waren Lehrer aufgerufen, über das neue Thema abzustimmen – zur Wahl standen auch „Schatzkammer der Artenvielfalt – unterwegs mit der Königin der Jagd“ und „Zarte Töne der Natur – ein Orchester in Wald und Wiese“.

In diesem Jahr findet die 12. Auflage von „Natur zum Anfassen“ in Sachsen zwischen dem 13. September und dem 8. Oktober statt. Anmeldestart für die Projekttage ist der 3. Mai.

Die jährlichen Themen bei „Natur zum Anfassen“ ergänzen die im Sachkundeunterricht behandelten Inhalte. Im Vordergrund steht die Vermittlung von Natur- und Umweltbewusstsein. Entsprechend der jeweiligen Klassenstufe gibt es Angebote zur Naturbeobachtung, Informationen zu Tieren und Pflanzen und zur Umwelt und Ressourcennutzung. An der Aktion beteiligten sich stets auch Anbieter aus dem Landkreis Nordsachsen, unter anderem das Schullandheim Reibitz.

