Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefen den aktuellen Überblick:

A 14: Polizei sucht Unfallzeugen

Mutzschen/ Leisnig. Riskantes Überholmanöver: Zwischen den Anschlussstellen Mutzschen und Leisnig kam es am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr auf der Bundesautobahn 14 zu einem Unfall. Ein 57-Jähriger, der mit seinem Opel in Richtung Dresden unterwegs war, hatte versucht, einen vor ihm fahrenden Transporter rechts zu überholen. Der Mercedes Vito hatte seinerseits angesetzt, um einen VW Caddy zu überholen.

Anzeige

Bei dem verkehrswidrigen Manöver kam es zur Berührung, als der Opelfahrer vor dem Transporter wieder einscheren wollte. Der Opel geriet daraufhin ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf einem Feld stehen. Der 57-Jährige wurde durch die Fahrer des Transporters und des Caddys aus dem Fahrzeug gerettet, die Erste Hilfe leisteten und Rettungskräfte riefen. Der schwer verletzte Mann musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden.

Am Opel und am Transporter entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von circa 10 000 Euro. Außerdem wurden mehrere Felder eines Wildschutzzaunes ramponiert, Schadenshöhe 2000 Euro. Gegen den 57-Jährigen wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Dazu sucht die Polizei Zeugen. Wer den Unfallhergang beobachtet hat, kann sich an das Autobahnpolizeirevier Leipzig, Telefon 0341/255 2910, wenden.

Lions verschicken Päckchen

Oschatz. Die Kinderweihnachtsfeier ist eine feste Größe im Veranstaltungskalender des Oschatzer Lions-Clubs. Im Jahr 2006 hatte der damalige Lions-Präsident Harald Böhm die Idee – und seitdem wurde jedes Jahr ins Thomas-Müntzer-Haus eingeladen. Doch genauso wie das jährliche Benefiz-Konzert oder der Verkaufsstand auf dem Weihnachtsmarkt ist im Dezember auch diese Veranstaltung der Pandemie zum Opfer gefallen.

Thomas Fischer und Thomas Schlechte vom Lions-Club Oschatz mit Präsenten, die an 94 Kinder in der Region verschickt wurden. Quelle: privat

Doch die Lions wollten nicht nichts machen: Sie richteten eine kleine Weihnachtspost-Filiale ein und verschickten als Ersatz Geschenke für 94 Kinder im Alter von einem Monat bis 17 Jahren. Mehr als 60 Familien bekamen Post von den Lions. Ebenfalls bedacht wurden die familiäre Wohngruppe „Zuhause“ im Fliegerhorst sowie die Wohnstätte für Kinder und Jugendliche der Lebenshilfe. Zu den Präsenten gehörte auch eine 20-Euro-Gutscheinkarte, die in Zusammenarbeit mit Geschäften der Oschatzer Werbegemeinschaft ins Päckchen kam. Jetzt hofft Lions-Präsident Thomas Schlechte, dass im nächsten Jahr wieder wie gewohnt die Kinder zur Feier ins Thomas-Müntzer-Haus eingeladen werden können.

Mobilfunk-Abdeckung im Kreis verbessert

Nordsachsen. Die Mobilfunk-Versorgung im Landkreis Nordsachsen wird weiter ausgebaut. Wie die Telekom mitteilte, seien dafür in den vergangenen Monaten drei Mobilfunk-Standorte mit LTE neu gebaut und einer mit LTE erweitert worden. Durch den Ausbau verbessere sich die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis. Die neuen beziehungsweise ausgebauten Standorte sind in Delitzsch (zwei), Mügeln und Schkeuditz. Der Standort in Mügeln dient zudem der Versorgung entlang der Autobahn, der Standort in Schkeuditz der Versorgung entlang der Bahnstrecke. Die Telekom betreibt jetzt im Landkreis 86 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liege bei rund 98 Prozent. Bis 2022 sollen weitere 31 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind im selben Zeitraum an 15 Standorten Erweiterungen mit LTE und 5G geplant.

Bundesweit baut die Telekom laut eigenen Angaben pro Jahr bis zu 1500 neue Mobilfunkstandorte. Darüber hinaus werden an weiteren Standorten die Kapazitäten vergrößert. Der LTE-Ausbau sei deshalb so wichtig, weil alle LTE-Standorte im künftigen 5G-Netz genutzt werden.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OAZ/ys