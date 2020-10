Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Vorerst kein Urteil im Missbrauchsprozess

Oschatz. Im Prozess gegen einen mutmaßlichen Sexualstraftäter vor dem Landgericht Leipzig gibt es zunächst kein Urteil. Dies bestätigte eine Gerichtssprecherin der Oschatzer Allgemeinen. Ursprünglich wurde ein Urteil in der vergangenen Woche erwartet. Der Prozess richtet sich gegen einen 51-Jährigen, ihm wird schwerer sexueller Missbrauch von Kindern in seiner Oschatzer Wohnung vorgeworfen. Wie die Sprecherin nun mitteilte, seien zwei weitere Verhandlungstage angesetzt worden, der letzte Prozesstag finde Anfang November statt.

Mühlberger Straße bleibt länger gesperrt

Oschatz. Die Sperrung in der Mühlberger Straße im Stadtteil Zschöllau muss bis voraussichtlich 9. Oktober aufrecht erhalten werden. Grund ist ein Medienkonflikt des Abwasserkanals mit den Anlagen der Mitnetz Strom, teilte der zuständige Abwasserverband Untere Döllnitz jetzt mit.

Die Anlagen der Mitnetz Strom wurden direkt an einen Bestandsschacht des Verbandes gelegt, so dass der geplante Schachtaustausch ohne eine vorherige Umverlegung ihrer Anlagen nicht möglich ist, teilt der Verband weiter mit.

Der Kontakt zu Mitnetz Strom sei bereits Mitte September aufgenommen worden, allerdings hat der Versorgungsträger für die Bearbeitung eine sehr lange Reaktionszeit, eine kurzfristige Umverlegung des Stromkabels sei nicht möglich, informiert der Abwasserverband weiter.

Busexkursion von Oschatz nach Norden

Oschatz. Am 17. Oktober lädt der Landschaftspflegeverband Torgau-Oschatz (LPVTO) zu einer Bus-Exkursion in das Grenzbachgebiet in den Norden der Region bei Dommitzsch ein. Bei dem Areal handelt es sich um ein Natur- und Landschaftsschutzgebiet (FFH). Der Bus startet und endet in Oschatz und hält auch in Dahlen.

Los geht die Exkursion im Trossiner Ortsteil Meltitz durch das Waldgebiet Gränigk bis zum Waldbad. Eine weitere Etappe führt vom Stadtpark Dommitzsch bis zur Festwiese, bevor dann nach einer kleinen Mittagsrast der weitere Verlauf des Grenzbaches bis zur Mündung in die Elbe erkundet wird.

„Damit kommt der Verband dem vielfach geäußerten Wunsch der Teilnehmer einer im letzten Jahr stattgefundenen Wanderung im Grenzbachgebiet bei Dahlenberg nach“, informiert Projektkoordinatorin Nicole Sieck. Das Dommitzscher Grenzbachgebiet stellt eine wichtige Verbindungsachse zwischen der Elbe und der Dübener Heide, bis hin zur Mulde dar. Nicole Sieck wirbt: „Freuen Sie sich auf fachkundige Begleitung und entdecken Sie mit uns die Vielfalt und Schönheit der Natur unserer Region.“

Der Bus startet und endet: 8 Uhr/17.05 Uhr Oschatz, Busbahnhof; 8.25 Uhr/16.40 Uhr Dahlen, Rewe Parkplatz; 8.55 Uhr/16.10 Uhr Torgau, Bahnhof; 9.15 Uhr / 15.50 Uhr Dommitzsch, Bahnhof.

Eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Sitzplätze im Bus sowie Corona erforderlich. Die Durchführung erfolgt im Rahmen des Projekts „Netzstelle Natura 2000 - Entdecke Europa vor deiner Haustür“, Kontakt Nicole Sieck, natura-in-nordsachsen@web.de, Telefon 03421 77 850 27

Von OAZ/fr