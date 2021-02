Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Online-Sprechstunde der Grünen-Stadträte

Oschatz. Die Stadträte von Bündnis 90/Die Grünen, Uta Schmidt und David Pfennig, laden zusammen mit dem Bundestagskandidaten Denis Korn am Montag, den 8. Februar, ab 19 Uhr zur Online-Sprechstunde ein. Sie wollen mit den Bürgern über die anstehenden Tagesordnungspunkte der kommenden Stadtratssitzung am 9. Februar und weitere aktuelle Themen ins Gespräch kommen. Die Einwahl über den Anbieter Zoom erfolgt unter der Web-Adresse https://zoom.us/j/94783067645.

Mailadresse der Folkband unvollständig

Region. Die Folkband Voice of Thistle verlost via Facebook ein Wohnzimmerkonzert für die Zeit nach den Kontaktbeschränkungen sowie einen Textzettel. Im gestrigen Beitrag zum Gewinnspiel war die Mailadresse für Teilnehmer nicht vollständig. Die korrekte Adresse an die die Antwort auf die Frage gesendet werden soll, lautet wellerman@voice-of-thistle.de. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. Die Frage lautet: Wie heißt das Lied, welches im Weihnachtsvideo der Band aus dem vergangenen Jahr gesungen wird? Die Teilnahme ist auch via Facebook-Messenger möglich. Angegeben sollte außerdem der Name und eine Wohnadresse.

Kaiser-Wilhelm-Turm vor 111 Jahren errichtet

Dübener Heide. Vor den Toren Bad Schmiedebergs sowie mit 700 Metern nur wenig von der Gemarkung Durchwehna und somit von der sächsischen Landesgrenze entfernt steht der weithin bekannte Kaiser-Wilhelm-Turm auf der Schönen Aussicht. Die Eröffnung des Aussichtsturms im Herzen der Dübener Heide fand am 5. Februar 1910 statt und die Stadtväter der bereits damals schon aufstrebenden Kurstadt Bad Schmiedeberg schufen damit ein Ausflugs- und Wanderziel, das bis heute an Popularität nicht verloren hat. Das Besondere ist die einzigartige Lage im Stadtwald, die zu Spaziergängen und ausgedehnten Wanderungen einlädt.

Der Kaiser-Wilhelm-Turm auf der Schönen Aussicht. Quelle: Heike Nyari

An der Schönen Aussicht kreuzen sich regionale und überregionale Wanderwege sowie besondere Terrainkurwege für genesende Kurgäste. Der bekannteste Pfad ist der „Wanderweg der Lieder“, der die beiden Kurstädte Bad Düben und Bad Schmiedeberg miteinander verbindet. Ein zweites Highlight ist die Aussichtsplattform, von der aus man bei guter Witterung sogar das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig sehen kann. Es gibt am Fuße des Turms auch eine Ausflugsgaststätte, die jedoch seit Monaten geschlossen ist. Corona-bedingt wird es zum jetzigen Zeitpunkt auch kein Jubiläumsfest geben. Aber der Wirt verkauft an den Wochenenden Getränke und Imbiss „to go“.

Wussten Sie, dass Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts um die eintausend Denkmäler errichtet wurden, die Kaiser Wilhelm I. (1797-1888) ehrten? Zu den Imposantesten dürfte das weithin bekannte Kyffhäuserdenkmal zählen.

