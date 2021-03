Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Diskussion um Kita im Fliegerhorst

Oschatz/Fliegerhorst. Die Vereinbarung zum Kooperationsraum „Oschatzer Land-Collmregion“, in dem die Kommunen des Altkreises Oschatz gemeinsam um Fördermittel ringen, war jetzt Thema im Stadtrat. Ergänzt wurde sie um ein Votum für ein konkretes Fördergebiet mit einer Baumaßnahme, die mit Hilfe der in Aussicht stehenden Mittel umgesetzt werden könnte. Diese jedoch war nicht unumstritten.

Bauamtsleiter Torsten Heinrich skizzierte den Plan: eine neue Kita im Stadtteil Fliegerhorst. Diese soll perspektivisch drei kleine und sanierungsbedürftige Kitas „Schlumpfhausen“ in Trägerschaft des Arbeiter-Samariter-Bundes, „Zschöllauer Zwergenberg“ und „Am Holländer“) ersetzen. „Vom ursprünglich geplanten Standort in der Grenzstraße sind wir abgewichen. Aufgrund der bestehenden und wachsenden Eigenheimgebiete im Fliegerhorst und anderswo in Oschatz wurde dieser gewählt“, so Heinrich. Zudem könnten auch Kinder aus der Nachbargemeinde Wermsdorf aufgenommen werden. Erste Kostenschätzungen liegen bei 5,5 Millionen Euro, von denen die Stadt 1,83 Millionen Euro selbst aufbringen müsste. Geplant sind 80 Kindergarten- und 50 Krippenplätze, integrative Betreuung inklusive.

Henry Korn (Freie Wähler) äußerte Bedenken am Standort innerhalb des Fördergebiets Fliegerhorst, auch wenn er den Bedarf durchaus sehe: „Das Haus ist erst in fünf bis acht Jahren fertig, Familien, die im Fliegerhorst wohnen, haben dann schon Kinder im Schulalter. Interessant wäre die Kita dann nur für jüngere Geschwister“. Ein Haus dieser Größenordnung mitten im Wohngebiet sorge für immenses Verkehrsaufkommen, wenn die Kleinen gebracht und abgeholt werden („In der Regel mit dem Auto“) – vom Personal ganz abgesehen. Er plädierte für einen Standort am Rand des Fliegerhorst Richtung Oschatz – oder, wie ursprünglich vorgesehen, in der Grenzstraße.

Thomas Schneider (Die Linke) bat darum, festzuhalten, dass es sich lediglich um einen Vorschlag handelt. „Die Idee an sich trage ich mit. Die Diskussion offenbarte allerdings zu viele Unwägbarkeiten. Wir verpflichten uns zu nichts.“ Was ihm zu denken gab: die mögliche Aufnahme von Kindern aus der Nachbargemeinde. „Das kommt einer Drohung gleich, der Tagesstätte in Lampersdorf Kinder wegzunehmen.“

Notbetreuung: Kosten nur nach Bedarf

Wermsdorf. Nur zahlen, was genutzt wurde. Darauf hat sich der Wermsdorfer Gemeinderat hinsichtlich der Elternbeiträge für die Notbetreuung verständigt. So wird der Zeitraum bis 14. Februar taggenau abgerechnet, da selbst Eltern, die Anspruch auf die Notbetreuung hatten, ihre Kinder nicht immer in die Einrichtungen brachten. „Wir wissen um die großen Herausforderungen für die Eltern und wissen, wie schwer sie es haben. Wir gestalten die Abrechnung so gerecht wie möglich“, bekräftigte Bürgermeister Matthias Müller.

Betrüger locken mit Corona-Geld

Nordsachsen/Eilenburg/Rackwitz. Die Polizei warnt vor Corona-Betrügern, die in der Region um Leipzig ihr Unwesen treiben. Dabei wurden am Mittwoch auch Fälle aus dem Landkreis Nordsachsen – aus Eilenburg sowie aus Rackwitz – gemeldet. Hinzu kamen Fälle in der Stadt Leipzig selbst sowie im Landkreis Leipzig.

Wie die Polizei mitteilte, gaben sich unbekannte Anrufer am Telefon als Professor oder Doktor einer Universitätsklinik aus und forderten von ihren Opfern fünfstellige Geldsummen. Mit dem Betrag sollte angeblich die medizinische Versorgung naher Verwandter bezahlt werden, da diese an Corona erkrankt seien. In zwei weiteren Fällen wurde ein monatlicher „Coronapandemie-Zuschuss“ in unterer vierstelliger Höhe versprochen, wenn die Angerufenen ihrerseits zunächst einen dreistelligen Geldbetrag überweisen.

Die Geschädigten – zwischen 77 und 94 Jahre alt – erkannten alle den Betrugsversuch, sodass keinen finanziellen Verluste entstanden.

