Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Finanzamt bis Mitte April für Besucher geschlossen

Oschatz. Das Finanzamt Oschatz bleibt weiterhin mindestens bis 18. April 2021 für den Besucherverkehr geschlossen. Dies dient dem Schutz der Bürger und Bediensteten. Die Bürger werden gebeten, ihre Anliegen schriftlich oder per E-Mail poststelle@fa-oschatz.smf.sachsen.de an das Finanzamt zu richten. Telefonnummern sowie Kontaktdaten spezieller Ansprechpartner stehen auf der Internetseite des Finanzamtes. Darüber hinaus steht der Service des Online-Portals www.elster.de zur Verfügung. Nur in Ausnahmefällen können auch Termine für persönliche Vorsprachen vereinbart werden. Vordrucke werden kostenfrei zugesandt, Abholen ist nicht möglich.

Tintenklecks erhält Datennetz

Mügeln. Die Schulen sollen digitaler werden. Dass dafür vielerorts noch die rein technischen Voraussetzungen fehlen, zeigte eindringlich die Pandemie, die Schüler auf Distanz lernen ließ: Bereits davor, ab 2019 wollten Bund und Länder mit dem DigitalPakt Schule für eine bessere Ausstattung sorgen. Hochgerechnet auf die Schülerzahl ihrer Grundschulen und der Oberschule erhalte die Stadt Mügeln 265 000 Euro aus dem DigitalPakt, beschrieb Bürgermeister Johannes Ecke (parteilos) in der jüngsten Stadtratssitzung. Ein Festpreis, Vorhaben können davon zu 100 Prozent gefördert werden. „Diese müssen wir in die Hardware der Schulen und natürlich auch in Endgeräte stecken.“

Dass die verhältnismäßig hoch klingende Summe wieder aufgeteilt auf die Schulen, regelrecht zusammenschrumpft, zeigt der jüngste Beschluss in Mügeln: Rund 60 900 Euro aus diesem Topf werden allein für die Elektroinstallationsarbeiten ausgegeben, die die Grundschule Tintenklecks in Altmügeln mit einem zukunftsfähigen Datennetz ausstatten sollen. Weil sie das günstigste Angebot unterbreitete, ging der Auftrag einstimmig an die Firma Elektro Teichmann aus Mügeln.

Das Datennetz soll einerseits dem digitalen Unterricht zugutekommen, es aber auch ermöglichen, die angeschafften Geräte vor Ort zu nutzen. So könne in der Grundschule Neusornzig „schon sehr bald“ das im Auftrag der Telekom verlegte Glasfaserkabelnetz genutzt werden.

In Altmügeln werden die Voraussetzungen dafür geschaffen: „Das ist ein ganzes Stück Geld, das hier nur in die Hardware fließt – eben nur in das Datennetz“, sagte Ecke. Der Preis erkläre sich durch die erhöhten Materialpreise der Industrie, die bis zu 25 Prozent allein im letzten halben Jahr gestiegen seien. „Das ist irre: Jeder Handwerker kann ein Lied davon singen, wie die Preise nach oben schnellen.“ Für die Stadt bedeute das zukünftig, dass sie wohl öfter höhere Preise zahlen müsse als Kostenschätzungen es vorausgesagt hatten. Endgeräte, zu deren Lasten das erst einmal gehe, konnten, so Ecke, zumindest über eine Zwischenförderung bereits angeschafft werden.

Impfbus-Termin für Dahlen geplant

Dahlen. In Oschatz, Mügeln und Wermsdorf war der Impfbus des Landkreises schon, Dahlen bereitet ebenfalls einen Termin vor. Wie Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) in der Ratssitzung am Dienstag erläuterte, habe die Verwaltung mehr als 800 Bürger im Alter von über 70 Jahren deshalb angeschrieben. Leider wisse man aufgrund der Bestimmungen des Datenschutzes nicht, wer davon schon geimpft sei oder bereits einen Impftermin habe. Mithilfe des Busses könne man circa 150 Personen pro Tag impfen. Er gehe davon aus, dass die Aktion auf dem Markt stattfinden werde. Der Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben.

Dreister Diebstahl in der Dahlener Heide

Dahlen. Verärgert zeigte sich Bürgermeister Matthias Löwe (WHD), als er in der Ratssitzung am Dienstag von einem Diebstahl berichtete. „Es gibt schon dreiste Leute“, kommentierte er, was sich im März abgespielt haben muss. Dabei wurde ein massiver, erst im Vorjahr dort aufgestellter Tisch von der Dahlequelle gestohlen. Wie die beiden Bänke, die noch dort stehen, war auch er massiv gebaut. „Den transportiert man nicht mit der Schubkarre weg“, ist sich Matthias Löwe sicher. Die Stadt habe den Diebstahl bei der Polizei angezeigt. Die Aussicht, Täter dingfest zu machen, sei eher gering, wenn solches Mobiliar von den Wanderwegen gestohlen werde. Aber wegen Corona seien mehr Spaziergänger unterwegs. Vielleicht sei doch jemandem dieser ungewöhnliche Transport aufgefallen.

Von OAZ/ys