Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefen den aktuellen Überblick:

Wieder Geburten in Leisnig – Stadt will Schließung nicht hinnehmen

Leisnig. „Diese Entscheidung können wir nicht einfach hinnehmen.“ Mit diesen Worten reagiert Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) auf die Schließung der Geburtenstation der Helios-Klinik Leisnig. Die Entbindung im Nachbarkreis war seit der Schließung der Geburtenstation in der Oschatzer Collm-Klinik auch Anlaufstelle vieler werdender Eltern, vor allem aus dem Süden der Collm-Region.

Das Stadtoberhaupt signalisiert, dass es bereits Gespräche gab, wie sich die Stadt gemeinsam mit weiteren Akteuren in der Sache positionieren möchte. Goth: „Wir werden versuchen, den entsprechenden Stellen Vorschläge zu unterbreiten, unter welchen Rahmenbedingungen wir uns die Weiterführung der Geburtenstation in Leisnig vorstellen können.“ Welche Stellen das sein werden, dazu will sich Goth zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht äußern, nur so viel lässt er durchblicken: Es werde einen schriftlichen Vorstoß geben. Ziel müsse es auf jeden Fall sein, die Geburtenstation in Leisnig wieder ins Leben zu rufen. Goth verweist auf das weit über die Grenzen der Stadt hinaus gehende Interesse werdender Eltern, dass an der Klinik mit Gynäkologie und Kinderheilkunde auch eine Geburtenstation angesiedelt bleiben muss.

„In der Mitte der 90er Jahre hatte es im Kreistag des damals noch eigenständigen Landkreises Döbeln den richtungsweisenden Beschluss gegeben, das Leisniger Krankenhaus an den Träger Helios zu übergeben“, erinnert er. „Das Krankenhaus ging als eins der ersten an die Helios-Gruppe über. Das ist für mich immer noch maßgeblich. Seit dieser Zeit bündelte sich auch das medizinische Know How genau an diesem Standort.“

Angesichts der vorangegangenen Schließungen der Geburtskliniken in Rochlitz und Oschatz zweifelt Goth an, dass es im Sinne des Sächsischen Krankenhausgesetzes ist, jetzt noch eine weitere Entbindungsstation im ländlichen Raum zu zu machen. Schließlich sehe das Gesetz eine flächendeckende medizinische Versorgung vor.

Oschatzer Kfz-Zulassung bleibt weiter geschlossen

Oschatz. Die Kfz-Zulassungsbehörde des Landratsamtes Nordsachsen am Standort Oschatz muss wegen der personell angespannten Situation in der Kreisverwaltung auch bis voraussichtlich 15. Januar geschlossen bleiben. Die Zulassungsstellen in Delitzsch und Torgau sind wie gewohnt geöffnet, eine Terminreservierung ist aber zwingend erforderlich.

Terminvergaben: www.landkreis-nordsachsen.de/terminvergabe.html

Hospizdienst in Oschatz zieht Bilanz – Neuer Ausbildungskurs ab Februar

Oschatz. Das Corona-Jahr 2020 hat in der Collm-Region seine Spuren hinterlassen – auch beim ökumenischen ambulanten Hospizdienst. „Das Jahr 2020 lief auch für uns ganz anders, als wir es uns vorgestellt hatten“, fasste Koordinatorin Ina Jochem zusammen. Die Gruppe der ehrenamtlichen Mitarbeiter zählt jetzt 31 Frauen und Männer. Sie unterstützen Menschen in einer Sterbesituation und deren Familien zu Hause, aber auch in der stationären Pflege oder im Krankenhaus. Einige ehrenamtliche Mitarbeiter hatten aus unterschiedlichen Gründen ihre Tätigkeit im vergangenen Jahr aufgegeben. „Dafür durften wir nach Kursabschluss im Herbst fünf neue Frauen und einen Mann in unseren Reihen begrüßen“, sagt Ina Jochem.

So wurden im vergangenen Jahr trotz eingeschränkter Möglichkeiten 29 Begleitungen abgeschlossen. Die Hälfte der Begleitungen erfolgte im häuslichen Umfeld, die andere Hälfte in der stationären Pflege oder im Krankenhaus. Im Moment begleiten die Mitarbeiter des ambulanten Hospizdienstes zwölf Menschen. „Dabei sind die Besuche leider nur eingeschränkt möglich, stattdessen finden die Gespräche und Beratungen telefonisch statt“, informiert die Koordinatorin.

Auch Gabriele Hinkelmann ist Koordinatorin beim ambulanten Hospizdienst, für sie war es in der Lockdown-Zeit eine besondere Herausforderung, den Kontakt zu den ehrenamtlichen Hospizmitarbeitern nicht abreißen zu lassen. So wurde ein Newsletter entworfen, der über die Neuigkeiten und Entwicklungen informierte. Mit Blick auf 2021 visiert der Dienst im Februar einen neuen Ausbildungskurs für ehrenamtliche Mitarbeiter an. Freie Kursplätze sind noch vorhanden (Anmeldung unter hospizdienst@dw-ot.de).

