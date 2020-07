Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Oschatzer Tafel will zu altem Rhythmus zurückkehren

Oschatz. Ab dem 8. Juli will die Oschatzer Tafel wieder zu ihrem alten Rhythmus zurückkehren. „Bisher haben die Kunden von uns nur fertig gepackte Taschen bekommen können. Bei der Abholung war so wenig Kontakt wie möglich geboten

Anzeige

Jetzt soll dies wieder anders werden, sodass sich die Kunden wieder aussuchen können, was sie brauchen und was nicht“, erklärt der Vorsitzende der Oschatzer Tafel, Karltheodor Huttner. Zudem werden die Öffnungszeiten erweitert. So ist an den Tagen Mittwoch und Freitag nicht nur von 14 bis 17 Uhr geöffnet, sondern künftig bis 18 Uhr.

Weitere LVZ+ Artikel

Zudem können an den Donnerstagen die Kunden, die aufgrund der Corona-Krise Angst davor haben die Wohnung zu verlassen, sich die Lebensmittel zwischen 14 und 18 Uhr liefern lassen. Dafür müssen sich die Interessenten jedoch vorab telefonisch bei der Tafel Oschatz melden.

„Hierfür haben wir ein Kühlfahrzeug zur Verfügung. Unsere Mitarbeiter teilen sich bei der Belieferung rein. Es werden auch vernünftige Routenpläne ausgearbeitet, sobald gewiss ist, wo die Lebensmittel hin geliefert werden müssen“, erklärt der Vorsitzende.

Auch das Kinderkochen soll wieder beginnen. Geplant war ein Picknick für die Kinder, was Corona-bedingt abgesagt werden musste. Am 7. Juli soll dies nun nachgeholt werden.

Bergungsarbeiten am Börlner Dorfteich

Börln. In der Juni-Sitzung des Dahlener Stadtrates fragte die Börlner Ortsvorsteherin Daniela Rohrbach nach, wann die Arbeiten am Dorfteich beginnen. Seit dem 10. April sei der Teich „nicht mehr umgehbar“, da Bäume umgestürzt seien.

Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) erläuterte, dass zumindest eine umgestürzte Eiche nur mit Großgerät geborgen werden könne. Dazu müsse man das Gelände eines Nachbarn der kommunalen Liegenschaft nutzen und dafür dessen Erlaubnis einholen.

Außerdem seien Absprachen mit dem Teichpächter erforderlich. Es werde noch eine Lösung gesucht sowie ein Weg, diese dann umzusetzen.

Dahlen regelt Kita-Beiträge

Dahlen. Der Stadtrat beschloss in seiner Juni-Sitzung die Regelung für die Elternbeiträge in den Kindertagesstätten während der Zeit der Notbetreuung.

Der Betrieb der Kitas war aufgrund der Allgemeinverfügung am 18. März eingestellt worden. Ab 20. April wurden wieder Kinder betreut, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind. Dieser Personenkreis wurde zwischenzeitlich erweitert, bevor ab 17. Mai die Einrichtungen wieder allen Kindern offenstanden.

Die Verwaltung hatte dem Rat vorgeschlagen, für den Zeitraum vom 20. April bis 17. Mai den Eltern die Leistung entsprechend der bestehenden Verträge für die tatsächlich in Anspruch genommenen Betreuungstage in Rechnung zu stellen.

Jan Krenkel (UBG) betonte, dass er diese Vorgehensweise korrekt finde, sich aber frage, ob die Eltern tatsächlich die vertraglich vereinbarten Stundenzahlen in Anspruch genommen hätten. Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) entgegnete, dass das in den meisten Fällen so gewesen sei.

Thomas Reichel (WHD) meldete Zweifel an, ob wirklich alle Kitas im Stadtgebiet in dieser Zeit neun Stunden geöffnet hätten. Das ist die in den Verträgen festgesetzte längstmögliche Betreuungszeit. „Es gibt in solchen Situationen keine Gerechtigkeit“, erwiderte der Bürgermeister und verwies darauf, dass die Stadt das Personal vorgehalten habe, ohne dass der Betreuungsschlüssel ausgereizt worden wäre.

Der Stadtrat votierte einstimmig für die tageweise Erhebung der Gebühren mit den in den Verträgen festgelegten Stundenzahlen.

Kommt nach Mügeln: Das Erich-Kästner-Museums-Mobil . Quelle: Lutz Rößiger

Mobiles Museum macht in Mügeln Station

Mügeln. Das gelbe Museums-Mobil des Erich-Kästner-Hauses für Literatur hält am Donnerstag von 9 bis 13 Uhr auf dem Mügelner Markt.

In Koffern, Schubladen und Kästen lassen sich dann Texte und Objekte aus dem Kosmos des 1899 in Dresden geborenen Schriftstellers spielerisch und interaktiv entdecken. Aufbereitet wurden Themen von Kästner, die jedem Menschen – ob groß oder klein – im Alltag begegnen, ohne dass das an Vorwissen oder ein bestimmtes Alter geknüpft ist.

Das Angebot des Museums auf Rädern ist für jeden offen und zudem kostenfrei.

Von OAZ/nie