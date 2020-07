Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Defekte Rathausuhr: Oschatz wartet auf Angebote

Oschatz. Seit einigen Tagen schon zeigen die Uhren des Rathausturms am Neumarkt nicht mehr die korrekte Zeit an. Wie unsere Zeitung auf Nachfrage erfuhr, bedarf die Rathausuhr einer größeren Reparatur. „Wir warten diesbezüglich bereits seit einiger Zeit auf Angebote von Fachfirmen aus Leipzig und aus Jena. Die Reparatur wird also noch etwas Zeit ins Anspruch nehmen“, so Sprecherin Anja Seidel.

Sanierung der Schule in Schönnewitz wird verschoben

Schönnewitz. Die geplante Sanierung der Heizungsanlage der Grundschule wird verschoben. Darüber informierte Bürgermeister David Schmidt (parteilos) kürzlich die Mitglieder des Technischen Ausschusses des Liebschützberger Gemeinderates. Sie solle erst im kommenden Jahr erfolgen. Allerdings hoffe man darauf, die Aufträge dafür bereits im Herbst 2020 vergeben zu können

Dahlen : 1,7 Millionen Euro fließen in Alte Lindenstraße

Schmannewitz. Für den Ausbau der Alten Lindenstraße schließt die Stadt Dahlen mit dem Landkreis Nordsachsen eine Kostenvereinbarung ab. Baulastträger für die Fahrbahn ist – da es sich um eine Kreisstraße handelt – der Landkreis. Er hatte die Planungen veranlasst und die Leistungen ausgeschrieben.

Die Stadt Dahlen hat die Kosten für Gehwege, Straßenbeleuchtung, Trenn- und Seitenstreifen, eine Stützwand sowie „landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen“ zu tragen. Die Arbeiten sollen 2021, im Anschluss an die jetzt laufenden Arbeiten in der Buchaer Straße, erfolgen. Dazu gehören auch der Bau eines neuen Regenwasserkanals sowie einer neuen Brücke über die Dahle.

Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf knapp 1,7 Millionen Euro. Die Stadt Dahlen hat für ihren Anteil an den Arbeiten 322 460 Euro zu zahlen. Die Stadträte stimmten in ihrer Juni-Sitzung der Vereinbarung einstimmig zu.

Thomas Pätzold (WHD) hatte vor diesem Beschluss angemerkt, dass er es gut gefunden hätte, wenn im Zuge dieser Arbeiten der alte Konsum abgerissen werden würde. Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) erläuterte, dass diese Maßnahme zum Ausbau der S 24 ( Torgauer Straße) gehöre. Thomas Pätzold fand das bedauerlich, da die Kreisstraße im kommenden Jahr gebaut werden soll, während die Staatsstraße noch „in den Sternen stehe“.

Mittwochsmusik mit Saxofon und Orgel

Schmannewitz. Zur Mittwochsmusik wird morgen von 19.30 Uhr bis 20 Uhr wieder in die Schmannewitzer Kirche eingeladen. Ein abwechslungsreiches Programm mit Stücken aus unterschiedlichen Epochen wird zu hören sein. Gestaltet wird die musikalische halbe Stunde von David Winkler aus Großböhla an Blockflöten und Saxofon sowie Anne Körner aus Schmannewitz an der Orgel.

