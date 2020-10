Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Polizeiaufgebot in Wermsdorf

Wermsdorf. Großes Polizeiaufgebot am Dienstagmorgen in Wermsdorf. Am Ortsrand waren nach 8 Uhr Beamte in mehreren Polizeifahrzeugen eingetroffen. Auf Nachfrage teilte die Polizeidirektion Leipzig mit, der Einsatz habe im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren der Leipziger Staatsanwaltschaft gestanden. Es seien „richterlich angeordnete Maßnahmen realisiert“ worden. Zu Einzelheiten können derzeit keine Auskünfte erteilt werden.

Eine Woche Aktion rund um den Apfel

Ablaß/Sornzig. Der Apfeltag der Obstland AG, sonst jedes Jahr der Einstieg in den Herbst, wird in diesem Jahr durch eine Apfel-Aktionswoche ersetzt. Damit reagiert das Unternehmen auf die immer noch geltenden Bestimmungen zu Vorsichtsmaßnahmen gegen eine Ausbreitung der Coronaviren.

Während sonst immer in die Obstland-Halle nach Leisnig eingeladen wird, dehnen die Obstbauern die eintägige Aktion nicht nur auf die gesamte Woche aus, sondern auch auf alle ihre Hofläden. Apfelliebhaber aus der Region, die gesteigerten Wert legen auf vor der Haustür gereifte Früchte, können sich noch bis zum Sonnabend mit dem aktuellen Ernteertrag von den Obstland-Plantagen bevorraten. Vor allem Kunden, die ein paar Kilogramm mehr kaufen, profitieren von der Aktionswoche.

Zudem lohnt sich ein Blick beziehungsweise auch ein Griff in die Kiste mit dem sogenannten Makelobst. Früchte mit äußerlichen Merkmalen an der Schale, beispielsweise durch sogenannte Froststreifen, die bezüglich ihrer Inhaltsstoffe jedoch ebenso wertvoll sind wie die auch optisch makellosen Früchte, werden ab dieser Saison in einer extra Vermarktungsschiene angeboten. Sachsenobst-Hofläden betreibt die Obstland Dürrweitzschen AG in Ablaß, Sornzig, Leisnig und Dürrweitzschen.

Drachenfest auf dem Crellenhainer Berg

Mügeln.Das Drachenfest des Bürger- und Heimatvereins Altmügeln/Crellenhain kann am kommenden Sonntag auf dem Vereinsgelände stattfinden. Ab 15 Uhr werden dann wieder die höchstfliegenden, schönsten und kreativsten Drachen über dem Crellenhainer Berg gekürt und ein Schätzmeister ermittelt. Für das leibliche Wohl wird gesorgt, für Kinder findet zudem eine Tombola statt.

Von OAZ/fr