Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Neue Zeiten für Corona-Tests

Oschatz. Kostenlose Corona-Tests in der Döllnitz-Sporthalle werden unter Regie des DRK-Kreisverbandes Torgau-Oschatz ab sofort zu geänderten Zeiten angeboten. Das Testzentrum hat dienstags von 15 bis 19 Uhr, donnerstags von 12 bis 16 Uhr und sonnabends von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Die Tests sind kostenlos.

Waagen-Gedenkstein wird präsentiert

Oschatz. Die stilisierte Waage, die seit 1988 an der Ecke Bahnhofstraße/ Härtwigstraße steht und auf die langjährige Waagenbautradition in Oschatz hinweist, ist durch die Oschatzer Waagen GmbH auf Anregung des Oschatzer Waagenmuseums saniert und mit einer neuen Aufschrift versehen worden. Der erneuerte Gedenkstein soll heute um 15 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Im vergangenen Jahr stand das Jubiläum 175 Jahre Waagenbau in Oschatz auf der Tagesordnung, konnte aber wegen Corona nicht gefeiert werden.

Polizei löst Party in Börtewitz auf

Börtewitz. Die Polizei musste am Samstagabend eine Party in Börtewitz auflösen. Es kam zu mehreren Verstößen gegen die Corona-Schutz-Verordnung. Eine Feierlichkeit in der Neuen Straße in Börtewitz rief Samstagabend, gegen 20.35 Uhr, die Polizei auf den Plan. Vor Ort stellten die Beamten eine größere Gruppierung fest, die sich zunächst unkooperativ verhielt und die polizeilichen Ansprachen ignorierte. Deshalb kamen weitere Polizisten hinzu, woraufhin die Feier aufgelöst wurde. Letztlich fertigten die Beamten gegen 13 angetroffene Personen unterschiedlicher Hausstände Anzeigen wegen Verstößen gegen die Sächsische Corona-Schutzverordnung.

Mügelner Haushalt liegt aus

Mügeln. Die Stadt Mügeln legt den Entwurf ihrer Haushaltssatzungen einschließlich des Doppelhaushaltsplans für 2021/2022 ab 9. April öffentlich aus. Bis 19. April kann er im Zimmer 9 der Stadtverwaltung eingesehen werden. Möglich ist das wochentags von 9 bis 12 Uhr. Außerdem montags und mittwochs von 13 bis 15 Uhr, dienstags von 13 bis 16.30 Uhr und am Donnerstag von 13 bis 18 Uhr. Corona-bedingt muss unter 034362/ 41011 oder /41021 vorab ein Termin vereinbart werden.

Von OAZ/ys