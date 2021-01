Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefen den aktuellen Überblick:

Goetheschule : Ausbildungsmesse findet virtuell statt

Mügeln. Die Winterferien verlegt und verkürzt, bis dahin, also bis zum 29. Januar, soll kein Präsenzunterricht in den Schulen stattfinden. Das gilt auch für die fünften bis neunten Klassen der Mügelner Oberschule. Ausnahmen gibt es auch hier nur für die Klassen, die abgehen. Für den Unterricht wird bis dahin auf das Internet zugegriffen und Aufgaben über die Lernplattform Lernsax verteilt.

Corona beschleunigt an den Schulen gezwungenermaßen die Digitalisierung. Ein Weg, den die Mügelner Oberschule auch an anderer Stelle geht: So findet sich auf der Website neben aktuellen Informationen zum weiteren Schulbetrieb auch ein anderes Digitalangebot der schulinternen Arbeitsgruppe „ProAusbildung“. Die hat im virtuellen Raum versammelt, wofür sich im pandemiegeplagten Hier und Jetzt aufgrund der geltenden Abstandsgebote so kein Platz findet. Aber gerade für diejenigen wichtig ist, die nicht mehr lange die Unterrichtsbank drücken, sondern in die Arbeitswelt übergehen.

„Da wir 2020 unsere traditionelle Ausbildungsmesse nicht durchführen konnten, haben wir mit Hilfe verschiedener Firmen auf unserer Webseite eine ‚virtuelle Ausbildungsmesse’ bereitgestellt“, beschreibt Schulleiter Axel Boldt. Regional ansässige Betriebe stellen dort mit jeweils einer kleinen Präsentation sich, ihre Ausbildungsberufe wie Tierwirt/in, Verwaltungsfachangestellte/r oder auch Mechatroniker/in vor. Auch wer ein Praktikumsplatz zu gegebener Zeit wieder sucht, findet neben Adressen hier die jeweiligen Ansprechpartner der Firmen.

Friedensrichter: Sprechstunde fällt aus

Oschatz. Die Sprechstunden der Friedensrichter im Rathaus fanden bisher immer jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat statt. Die Stadtverwaltung Oschatz teilt nun mit, dass dieses Termine bis auf weiteres ausfallen und bittet um Beachtung.

840 Notebooks für Nordsachsens Schulen

Nordsachsen. Landrat Kai Emanuel hat die ersten der insgesamt 840 dem Landkreis Nordsachsen für Schulen zur Verfügung stehenden Notebooks übergeben. In Empfang genommen wurden die ersten 63 Notebooks vom Schulleiter des Torgauer Johann-Walter-Gymnasiums, Peter Nowack. In den nächsten Tagen sollen alle Gymnasien, Berufsschulzentren und Förderschulen, die sich in Trägerschaft des Landkreises befinden, die im Rahmen des „Digitalpakts Schule“ zu 100 Prozent vom Freistaat Sachsen finanzierten Endgeräte bekommen.

„Das ist ein in jeder Hinsicht positives Signal in der aktuell durch den Lockdown geprägten schwierigen Zeit“, sagte Landrat Emanuel und hob besonders hervor, dass es gelungen sei, die Bildungseinrichtungen in einem Zug mit baugleicher Technik auszustatten und damit einen Flickenteppich zu verhindern. „Der Bedarf ist größer als wir ursprünglich gedacht haben. Diese Geräte sind eine wirkliche Hilfe für uns“, sagte Schuldirektor Nowack. Er verwies darauf, dass allein am Johann-Walter-Gymnasium „eine mittlere zweistellige Zahl“ von Schülern ermittelt worden sei, denen digitale Endgeräte im häuslichen Umfeld fehlen. „Gerade jene Schüler können wir nun beim Lernen erheblich unterstützen.“

Rund 531 000 Euro ließ sich der Freistaat die Anschaffung der mit Windows 10 und MS Office ausgerüsteten Notebooks für Nordsachsen kosten. Allein 110 Geräte gehen zum Beispiel an das Berufsschulzentrum Schkeuditz, welches mit aktuell 1348 Schülerinnen und Schülern die größte Bildungseinrichtung in Trägerschaft des Landkreises ist. Während die Städte und Gemeinden grundsätzlich Träger der öffentlichen Grund- und Oberschulen sind, befinden sich die hiesigen Gymnasien, Förderschulen sowie die Beruflichen Schulzentren in Trägerschaft des Landkreises Nordsachsen.

Von OAz/ys