Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Unfall am Dresdener Berg: Zeugen gesucht

Oschatz. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall. Er ereignete sich gestern gegen 11.30 Uhr auf der Dresdener Straße. Beteiligt waren ein schwarzer Pkw der Marke Kia und ein Mercedes-Lastwagen. Im zweispurig ausgebauten Bereich der Straße zwischen dem Abzweig zur Eichstädtpromenade und der Nossener Straße berührten sich die beiden Fahrzeuge. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich telefonisch oder persönlich im Revier Oschatz zu melden, Telefon 03435 6500, Vorgangsnummer 474/21/149510.

Ganzig: Umbau bis Ende Juni

Ganzig. Für die Besucher der Sitzung des Ortschaftsrates gab es im Dorfgemeinschaftshaus neben Hörenswertem auch etwas zum Anschauen: die Küchen-Baustelle.

„Im Oktober 2020 hat sich die Küchenkommission gegründet. Seitdem hat es hier drei Arbeitseinsätze gegeben“, informierte Ortsvorsteher Sebastian Sommer die Räte und Gäste.

Bisher fristet die Küche neben dem Saal des Dorfgemeinschaftshauses im wahrsten Sinne des Wortes ein Nischendasein. Nach dem Umzug des Heimatvereins in diese Immobilie samt der früheren Fahrzeughalle der Feuerwehr steht ihrer Vergrößerung nichts mehr im Wege.

Mittlerweile ist eine Wand, die Küche und Fahrzeughalle voneinander trennt, durchbrochen und ein neuer Sturz eingezogen. Die vergrößerte Küche soll noch in diesem Monat mit Trockenbauelementen von der Halle abgetrennt werden. Daran schließen sich die Elektroarbeiten an.

Geplant ist, die Kücheneinheit zu erneuern, mit einem großen Kühlschrank, einer Spülmaschine und einem neuen Herd auszustatten. Wie Sebastian Sommer erläuterte, habe man gegenüber einem Oschatzer Küchenstudio Interesse daran bekundet, eine „gute gebrauchte Küche“ zu übernehmen. Deshalb habe man noch keine neuen Möbel und Geräte gestellt. Allerdings plane man fest damit, den Saal samt Küche ab dem Sommer wieder zu vermieten.

Störche verstecken erste Eier

Mügeln. Ei, Ei, Ei – exakt drei Eier liegen nach Ostern im Nest der Mügelner Störche. Das erste davon war am Karfreitag im Nest versteckt – knapp eine Woche, nachdem beide Weißstörche fast zeitgleich zurückgekehrt waren.„Wir sind gespannt, ob es wieder fünf werden...“, zeigt auch die Facebook-Seite der Stadt Mügeln das Nest, das die Webcam des Mügelner Heimatvereins Mogelin 24 Stunden am Tag im Blick hat. Fünf Jungstörche konnten 2019 von Mügeln aus nach Afrika starten. Im vergangenen Jahr waren es trotz anhaltender Trockenheit und dem Abriss der Industrieruine direkt unter ihrem Horst vier Störche, die flügge wurden. Wie alle Jungstörche, die seit 2016 in Mügeln ausgebrütet worden sind, wurden auch Lenny, Veta, Marlon und Erna vor ihrem Aufbruch beringt. Insgesamt sind in Mügeln seit dem Jahr 2000 60 Weißstörche geschlüpft, die meisten davon auf dem Schornstein der Alten Varia.

Den Blick auf die brütenden Tiere gibt es unter www.heimatmuseum-muegeln.de/storchen-tv/

Von OAZ/ys