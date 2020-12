Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefen den aktuellen Überblick:

Corona: Zahl der Infektionen leicht gesunken

Collm-Region. Im Altkreis Oschatz ist die Zahl der aktiven Corona-Infektionen zuletzt leicht gesunken. Laut der Statistik des Landratsamtes Nordsachsen wurden am Montag 399 Menschen als Corona-positiv registriert, am Sonntag waren es noch 409. Unter angeordneter Quarantäne befinden sich derzeit 540 Menschen. Seit Beginn der Pandemie im März sind 16 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

Mügeln bilanziert für das Jahr 2016: Jahresabschluss bis Freitag einzusehen

Mügeln. Mit zwei Enthaltungen beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Mügeln zum 31. Dezember 2016: „Wir haben das Jahr 2016 erwartungsgemäß mit einem Verlust abgeschlossen“, zog Peter Michaelis von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Revicon Bilanz. „Da befinden wir uns in trauter Gemeinschaft mit anderen Gemeinden.“ Rund 827 000 Euro betrage das Minus im ordentlichen Ergebnis. Das hinge damit zusammen, dass mit dem Übergang zum System der doppelten Buchführung („Doppik“) Abschreibungen auf Anlagegüter erwirtschaftet werden müssten, die zum Teil schon vor dem Jahr 2013 angeschafft wurden oder im Bestand waren. So belaufen sich die planmäßigen Abschreibungen auf fast 1,5 Millionen Euro, sagte er. Der Gesetzgeber sei den Kommunen insofern entgegengekommen, indem der Fehlbetrag mit dem Basiskapital verrechnet werden könne, um den Haushalt auszugleichen. Dies sei auf die Höhe des Basiskapitals oder der abzuschreibenden Anlagen begrenzt, er rechne damit, dass die Grenze in künftigen Jahren eine Rolle spielen könnte. Beginnend mit der Eröffnungsbilanz aus dem Jahr 2013, die bei der Einführung der doppelten Buchführung („Doppik“) erstellt wurde, werden Abschlüsse aus den Folgejahren festgestellt, um am Ende eine aktuelle Aufstellung der gesamten Vermögensgegenstände und Schulden der Kommune zu haben.

Das Basiskapital der Stadt lag 2016 bei 21,95 Millionen Euro. Die Bilanzsumme betrug zum 31. Dezember 2016 rund 42,7 Millionen Euro, davon seien rund 41 Millionen in Sachanlagen investiert. „Gut angelegtes Geld“, das etwa in den Straßenbau geflossen sei, so Michaelis.

Der nicht beanstandete Jahresabschluss 2016 liegt noch bis zum Freitag in der Stadtverwaltung öffentlich aus. Wer ihn einsehen will, wird gebeten, wegen der Pandemie telefonisch einen Termin unter 034362/41011 oder 41021 zu vereinbaren.

Ratssitzung abgesagt

Borna. Die für den 15. Dezember angekündigte Sitzung des Liebschützer Gemeinderates findet aufgrund der Corona-Lage nicht statt. Das teilte Bürgermeister David Schmidt (parteilos) der OAZ mit.

Von OAZ