Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefen den aktuellen Überblick:

Polizei warnt vor falschen Anrufern

Collm-Region. Die Polizeidirektion Leipzig warnt aktuell vor falschen Polizei- oder Kriminalbeamten, die sich telefonisch melden. Bekannt seien seit Mittwoch 19 Fälle aus Leipzig, Taucha, Trossin, Schönwölkau, aber auch Wermsdorf, in denen Geschädigte im Alter zwischen 63 und 93 Jahren angerufen wurden.

Anzeige

Die angeblichen Polizisten erzählten diesen, bei festgenommenen Alleintäter wären Zettel mit dem Namen und Telefonnummern der Betroffenen aufgetaucht. Angeblich hätten es diese auf die Wohnungen der vorwiegend älteren Menschen abgesehen, von denen so beiläufig erfragt wurde, ob sie Bargeld oder Wertgegenstände haben. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Betrugs und Amtsanmaßung. Sie rät zu gesundem Misstrauen am Telefon und Fremden keinesfalls etwas zu überweisen. Im Zweifelsfall sollten sich Betroffene an eine Vertrauensperson oder direkt an die Polizei wenden.

Start in 2021 ohne Sternsinger

Oschatz. Die ökumenische Aktion der Sternsinger musste in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Damit wird auch der ökumenische Gottesdienst am Sonntag um 15 Uhr in der katholischen Kirche in Oschatz in der Friedensstraße abgesagt.

Stattdessen wird am Sonntag, dem 10. Januar, um 10.30 Uhr in der St. Aegidien-Kirche Oschatz ein Gottesdienst zur Jahreslosung angeboten. Die inhaltliche Gestaltung übernimmt der evangelische Pfarrer Christof Jochem und die musikalische Gestaltung Kantor Matthias Dorschel. Mit dem Geld, das die Sternsinger bundesweit sammeln, unterstützt die Aktion Dreikönigssingen jährlich mehr als 1400 Projekte für Kinder in Not. Unter anderem soll in diesem Jahr Kindern von Arbeitsmigranten aus der Ukraine geholfen werden.

Zug hält nicht mehr ab Riesa

Dahlen. Wegen Bauarbeiten zwischen Weißig und Priestewitz verkehren in den Nächten zum 14. und zum 15. Januar die meisten Züge des Regionalexpress „Saxonia“ ohne Halt zwischen Riesa und Dresden-Mitte. Am 13. Januar betrifft das in Richtung Dresden alle Züge, die ab 19.29 Uhr in Dahlen ( Oschatz: 19.36 Uhr) abfahren. Reisende, die Ziele zwischen Riesa und Dresden erreichen wollen, können die Ersatzbusse von Riesa nach Großenhain und von dort aus die Regionalzüge nutzen. Am Mittwochmorgen gilt diese Regelung auch für den Zug 4.29 Uhr ab Dahlen.

Am 14. Januar treten diese Einschränkungen erst eine Stunde später auf und gelten bis zum Betriebsschluss. In der Gegenrichtung halten die Züge in der Nacht zum 14. Januar von 19.08 bis 4.08 Uhr zwischen Dresden-Hauptbahnhof und Riesa nur in Dresden-Neustadt und Dresden-Mitte. Die Abfahrtszeiten am Hauptbahnhof liegen sechs Minuten vor den gewohnten Zeiten. Am Abend des 14. Januar betreffen diese Änderungen alle Züge ab 20.08 Uhr ab Dresden-Hauptbahnhof. Sie verkehren ab Riesa planmäßig bis Leipzig.

Von OAZ/ys