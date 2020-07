Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal mit dem Calbitzer Weg, der gesperrt bleibt, einem Investor, der Bauplätze in Reckwitz schaffen will, der Leader-Region „Sächsisches Zweistromland-Ostelbien“, dem Hauptausschuss in Mügeln und etwas Naturdramatik im Leserfoto.