Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Parkausweise gelten bis Ende Februar

Oschatz. Aufgrund der Verlängerung der Lockdown-Maßnahmen des Freistaates Sachsen wurde entschieden, dass die für das Jahr 2020 ausgegebenen Bewohnerparkkarten bis zum 28. Februar 2021 weiter ihre Gültigkeit behalten. „Damit entfällt der Ausgabetermin, der bisher geplant war. Wir wollen Menschenansammlungen im Rathaus vermeiden“, informiert Pressesprecherin Anja Seidel. Die neuen Ausgabetermine werden rechtzeitig bekanntgegeben, ergänzt sie.

Stadtrat tagt morgen in der Stadthalle

Oschatz. Der Oschatzer Stadtrat tagt morgen ab 18.30 Uhr, öffentlich in der Stadthalle Thomas-Müntzer-Haus am Altmarkt. Auf der Tagesordnung stehen zunächst Beschlüsse zur Verwendung des Erlöses des Ratsherrenwiegens und der Ablehnung ehrenamtlicher Tätigkeit. Es folgen Wahlen in den Aufsichtsrat der Oschatzer Wohnstätten und der Oschatzer Freizeitstätten GmbH. Anschließend sind der Haustarifvertrag 2020 und eine pandemiebedingte Aufstockung von Entgelten und Übertragung von Haushaltsansätzen Thema. Für Besucher gilt eine Maskenpflicht.

Natur zum Anfassen: Motto gesucht

Collm-Region. Für die neue Ausgabe des Umweltprojektes „Natur zum Anfassen“ rufen enviaM und MITGAS auch in diesem Jahr Lehrer aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg auf, über das neue Motto abzustimmen. Auch Grundschüler aus der Collm-Region haben sich in den vergangenen Jahren rege an diesem Projekt beteiligt, darunter die Ökostation Naundorf und der Kinderbauernhof Luppa.

Zur Wahl stehen 2021 folgende drei Themen : „Zarte Töne der Natur – ein Orchester in Wald und Wiese“; Schatzkammer der Artenvielfalt – unterwegs mit der Königin der Jagd“ und „Unterwegs über Feld und Flur – ein Feldhamster zeigt sein Revier“. Die einzelnen Themen werden unter www.natur-zum-anfassen.de näher erläutert.

Die Abstimmung erfolgt direkt auf dieser Homepage und läuft bis zum 26. Februar 2021. Schnell sein lohnt sich: Die ersten zehn Teilnehmer sichern sich für ihre Schulklasse schon jetzt einen Platz bei dem überaus beliebten Projekt.

In diesem Jahr findet bereits die 12. Auflage von „Natur zum Anfassen“ zwischen dem 16. August und dem 8. Oktober in den drei Bundesländern statt. Anmeldestart für die Projekttage ist der 3. Mai 2021.

Die jährlichen Themen bei „Natur zum Anfassen“ ergänzen die im Sachkundeunterricht behandelten Inhalte. Im Vordergrund des Projektes steht die Vermittlung des Natur- und Umweltbewusstseins. Entsprechend der jeweiligen Klassenstufe gibt es Angebote zur Naturbeobachtung, Informationen zu Tieren und Pflanzen und zur Umwelt und Ressourcennutzung.

Neuer Lesestoff trotz Corona

Mügeln. Die Mügelner Stadtbibliothek ist trotz Pandemie weiterhin über das Fenster an der Gebäuderückseite am Altmarkt zu erreichen. Zu den Öffnungszeiten dienstags von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, sowie donnerstags von 10 bis 12 und 13 bis 18 Uhr ist es möglich, dort Bücher und andere Medien auszuleihen. Trotz des beschränkten Zugangs sorgt Stadtbibliotheksleiterin Annett Wünscher zudem dafür, dass der Bestand an Büchern wächst: So sind oder werden bald einige Titel, die die Bundeszentrale für politische Bildung in ihrer Schriftenreihe (neu) auflegt, verfügbar sein: „Halbjährlich können Bibliotheken 20 Titel kostenfrei bei der Zentrale für politische Bildung bestellen. Da es sich dabei teilweise um ganz aktuelle hochwertige Bücher handelt, nehmen wir diesen Service seit einiger Zeit natürlich sehr gern in Anspruch“, erklärt sie.

Wer etwas ausleihen möchte, muss sich derzeit dafür zuvor bei ihr melden. Per E-Mail an bibliothek@stadtmuegeln.de oder telefonisch unter 034362/41031 nimmt sie Anfragen, Wünsche und Vorbestellungen zu Titeln oder Themen entgegen.

Von OAZ/ys