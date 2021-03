Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal: Das Oschatzer Finanzamt bleibt weiterhin für Besucher geschlossen, eine Referentin für evangelische Erwachsenenbildung war zu Besuch in der Kirche St. Aegidien und von der Ökostation in Naundorf können Nistkästen bezogen werden.