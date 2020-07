Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Döllnitzbahn auf Tour: Mit Dampf durchs Wochenende

Mügeln. Zum letzten Mal vor den Sommerferien setzen die Döllnitzbahner an diesem Wochenende die Lok 99 1584 unter Dampf.

Anzeige

Sie wird am Sonnabend und Sonntag die Züge 9.25, 12.31 und 16.30 Uhr von Mügeln aus in Richtung Oschatz ziehen. Dort beginnen 10.43, 13.45 und 17.40 Uhr die Fahrten nach Mügeln. Nach kurzem Aufenthalt auf dem einst größten Schmalspurbahnhof Europas geht die erste Fahrt nach Glossen weiter, die zweite nach Kemmlitz.

Weitere LVZ+ Artikel

Gehalten wird bei Bedarf an allen Stationen unterwegs. Am Sonntag ist von 14 bis 17 Uhr das „Café Volldampf“ am Haltepunkt Kemmlitz-Ort geöffnet. Das Geoportal lädt an den Wochenenden in der Zeit von 10 bis 17 Uhr dazu ein, die „Erlebniswelt Kaolin“ zu entdecken.

Weitere Dampffahrtage in den Sommerferien sind die Wochenenden 15./16.August sowie 29./30. August. Generell besteht in der Ferienzeit donnerstags bis sonntags die Gelegenheit, gemütlich auf schmaler Spur durch das Döllnitztal zu fahren. Dazu setzt die Döllnitzbahn einen Dieselzug ein – bei passendem Wetter ist der Aussichtswagen „Collmblick“ dabei.

Liebschützberg setzt auf LED

Clanzschwitz. In der Beratung des Technischen Ausschusses im Dorfgemeinschaftshaus kündigte Bürgermeister David Schmidt (parteilos) an, dass die Kommune die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen auf LED vorantreiben werde. Ziel sei, diese Art der Beleuchtung in zwei Jahren überall etabliert zu haben.

Für dieses Jahr habe die Gemeinde aus dem Fördertopf des Energieversorgers Envia 3000 Euro für Energiesparmaßnahmen erhalten, die man dafür aufwende. „Durch diese Umstellung sparen wir rund 50 Prozent der Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung“, unterstrich der Bürgermeister.

Die Zwangspause für den Schul- und Vereinssport während der Corona-Pandemie habe die Gemeinde genutzt, um in der Schönnewitzer Turnhalle die Beleuchtung auf LED umzustellen.

Ferienkino: „Oh, wie schön ist Panama “ im E-Werk

Oschatz. Der Zeichentrickfilm „Oh, wie schön ist Panama“ wird am Mittwoch, dem 22. Juli, im Rahmen des Sommerferienkinos im E-Werk gezeigt. Beginn der Vorstellung in der Schaltwarte des soziokulturellen Zentrums ist um 10 Uhr. Der Film aus dem Jahr 2006 dauert 70 Minuten und ist ab 0 Jahren freigegeben. Der Eintritt kostet drei Euro. Es dürfen maximal 30 Personen schauen.

Heute wieder Sommermusik in der Aegidienkirche

Oschatz. Die Sommermusiken in St.Aegidien laden heute wieder ein. Auf dem Programm ab 18.30 Uhr steht Musik für Klarinette und Orgel. Es spielen Sophia Stuhr (Klarinette) und Matthias Dorschel (Orgel).Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte zur Deckung der Unkosten wird gebeten.

Von OAZ/nie