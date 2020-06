Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Oschatzer Stadtgärtnerei ruft Bürger auf, beim Gießen zu helfen

Oschatz. Die Regenmengen der letzten Tage reichen nicht aus, um die Bäume im Stadtgebiet mit Wasser zu versorgen. „Wir gießen nach einem festen Rhythmus alle neu gepflanzten Bäume bis sie drei bis fünf Jahre alt sind“, erklärt Kathleen Teschmit, Leiterin der Oschatzer Stadtgärtnerei, „später müssen die Bäume selbst klarkommen, wir schaffen es einfach nicht, alle Bäume an den Straßen regelmäßig zu wässern.“

Daher bittet sie die Einwohner, die Bäume vor dem eigenen Haus zu gießen. Die Anwohner in der Wettinstraße beispielsweise kümmern sich regelmäßig um „ihre“ Bäume vor dem Haus. Aber auch die alten Bäume in der Rudolf-Breitscheid-Straße oder der Lutherstraße seien darauf angewiesen. „Jede Kanne hilft, leisten Sie Ihren Beitrag dazu“, bittet Kathleen Teschmit.

Stadtbus zwei Wochen lang kostenlos nutzen

Oschatz. Vom 15. bis 28. Juni können die Oschatzer Stadtverkehrslinien kostenlos genutzt werden. Die Initiative dafür geht vom Landkreis Nordsachsen aus, der auch für die Kosten aufkommt. „Wir wollen damit zur Wiederbelebung der Innenstädte und des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis beitragen“, sagte Landrat Kai Emanuel.

Technisch werde das so realisiert, dass alle Fahrgäste, die weder Wochen- oder Monatskarten haben, aus dem Bordrechner der Busfahrer einen Freifahrschein ausgedruckt bekommen. Deren Summe rechnen die Busunternehmen dann beim Landkreis ab.

Während des Aktionszeitraumes können nach Angaben des Landratsamtes innerhalb der Stadtverkehrszone auch die Regionalbusse kostenlos genutzt werden. Anders ausgedrückt: Wer zum Beispiel vom Oschatzer Bahnhof aus mit dem Bus nach Wermsdorf bis zur Alten Wache im Fliegerhorst mitfährt, braucht vom 15. bis 28. Juni ebenfalls nichts zu bezahlen.

Wochenenden mit Dampf im Juni

Oschatz/ Mügeln. Die Döllnitzbahn bietet nach den Pfingstfahrten in diesem Monat noch an zwei Dampf-Wochenenden die Gelegenheit, im Schlepptau der Lok 99 1584 entspannt die Reise auf schmaler Spur zu genießen.

Ursprünglich war für den 13. und 14. Juni das Oschatzer Stadtfest geplant, zu dem Besucher auch mit der Bahn hätten an- und abreisen können. Die Party auf dem Neumarkt ist zwar abgesagt, die Bahn fährt dennoch.

Für den 27. Juni hatte die Döllnitzbahn Abendfahrten in ihrem Fahrplan stehen. Als Veranstaltung mit Musik und Gastronomie können sie aber (noch) nicht wieder angeboten werden. Deshalb hat man sich entscheiden, am 27. und 28. Juni tagsüber unter Dampf zu fahren – ohne Programm.

An beiden Wochenenden gilt der Dampffahrplan der Döllnitzbahn. Die Züge fahren in Mügeln 9.25, 12.31 und 16.30 Uhr nach Oschatz ab. Dort beginnen die Rückfahrten 10.43, 13.45 und 16.30 Uhr. Dabei fährt der erste Zug nach kurzem Aufenthalt in Mügeln nach Glossen weiter, der zweite nach Kemmlitz.

Kein glückliches Storchenjahr in Malkwitz

Malkitz. Abermals endet das Storchenjahr in Malkwitz vorzeitig. Nachdem bereits 2019 die Jungstörche aus dem Nest verschwanden – vermutlich von anderen Vögeln getötet, gibt es nun erneut keine erfolgreiche Aufzucht. „Alle drei Jungtiere lagen auf einmal tot im Nest“, berichtet Ortschronist Günter Grosch. Warum, sei unklar. „Wir sind sehr traurig.“

Von OAZ/nie