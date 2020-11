Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefen den aktuellen Überblick:

Heute Gedenkandacht in der Aegidienkirche:

Oschatz. Eine Gedenkandacht findet am heutigen Montag, um 18 Uhr in der St. Aegidien-Kirche statt. Anlass ist der Gedenktag zur Pogromnacht 1938. Die Andacht findet Im Rahmen der interkulturellen Wochen statt und wird von Pfarrer Christof Jochem gestaltet. Die musikalische Umrahmung übernehmen Kantor Matthias Dorschel und Sigrid Schiel. Mund- und Nasenschutz sind Pflicht.

Dahlener Weihnachtsmarkt abgesagt

Dahlen. Nach dem Nürnberger Christkindlmarkt, dem Oschatzer und dem Mügelner Weihnachtsmarkt gab Bürgermeister Matthias Löwe bei der Ratssitzung am vergangenen Donnerstag auch den Verzicht der Heidestadt auf diese Veranstaltung bekannt. Er lebe durch das Mitwirken der Schule, der Kita und der Vereine. Das sei mit den Hygienebestimmungen nicht zu vereinbaren. Insbesondere der Verkauf von Speisen und Getränken würde nicht lösbare Probleme verursachen. Mit Rücksicht auf der Akteure erfolge die Absage jetzt, um zu verhindern, dass weiteres ehrenamtliches Engagement gebunden werde und es schließlich kurzfristig zu einer Absage komme. Matthias Löwe betonte, zu wissen, dass die teilnehmenden Vereine den Markt nutzen, um an ihren Ständen Mittel für ihre Arbeit einzuwerben. Er betonte, dass sich solch eine Gelegenheit nach einer Besserung der Lage nachholen ließe, denn immerhin habe man noch keine offizielle Eröffnung des Marktes gefeiert. In diesem Zusammenhang betonte der Bürgermeister, dass in der Adventszeit ein Weihnachtsbaum auf dem markt aufgestellt und geschmückt werde.

Ersatzhaltestellen in Merkwitz

Oschatz. Wegen der Sperrung des Schmiedeweges im Oschatzer Ortsteil Merkwitz können die Bus-Haltestellen Schmiedeweg und Teich noch bis zum 24. November nicht bedient werden. Die Omnibusverkehrsgesellschaft „Heideland“ hat Ersatzhaltestellen an der Ecke Oschatzer/ Hangstraße und am Dreieck eingerichtet. Mit der geplanten Aufhebung der Sperrung in der zweiten Novemberhälfte können die ursprünglichen Haltestellen wieder genutzt werden.

