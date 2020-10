Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal: An diesem Freitag findet die erste Saunanacht nach der Wiedereröffnung im Platsch-Bad statt, in Hof hat sich ein kurioses Plakat aufgetan und die Verbindungsstraße zwischen Dahlen und Torgau wird voraussichtlich ab Montag gesperrt.