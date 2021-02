Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Abgeordneter lädt zum Videochat

Nordsachsen. Der nordsächsische Bundestagsabgeordnete Marian Wendt (CDU) lädt am Freitag alle Bürgerinnen und Bürger zur digitalen Bürgersprechstunde per Videochat ein. Ab 17 Uhr können sie mit dem Politiker ins Gespräch kommen und ihre Anliegen direkt vorbringen. Eine Anmeldung ist zur besseren Planung und Zusendung der Zugangsdaten zum Videochat erforderlich und wird per E-Mail an marian.wendt.ma02@bundestag.de oder Telefon 03421 774 1140 erbeten.

Ein Leben für die Bienen

Nordsachsen. Die Kandidaten für den Mühlenpreis 2021 werden gesucht. Gemeinsam mit Sparkasse Leipzig und Leipziger Volkszeitung vergibt der Landkreis Nordsachsen zum 23. Mal die Auszeichnung für Ehrenamtler. Vereine, Verbände oder Privatleute können nun bis zum 15. März neue Vorschläge einreichen – in den Kategorien KulturLandschaft, Sport, Soziales und Frischer Wind. Wir stellen die Kandidaten vor. Heute: Jürgen Weinert (76) aus Wölpern (Kategorie KulturLandschaft).

Das Insektensterben ist ein großes Problem. Einer, der sich seit mehr als 50 Jahren für die kleinen Tierchen einsetzt, ist Jürgen Weinert aus Wölpern. Er ist Imker mit Leib und Seele. Sein Leben sind die Bienen. Er ist aktiv im Imkerverein Eilenburg und Umgebung tätig, war seit 1979 bis zur Wendezeit Vereinsvorsitzender und wurde 1992 von seiner Frau Almuth abgelöst. Diese führte das Amt bis ins hohe Alter von 83 Jahren fort. Sie ist leider am 1. Dezember 2020 verstorben.

Heute ist Jürgen Weinert 2. Vorsitzender des Vereins. Und so mancher Neuimker hat sein Handwerk bei den Weinerts gelernt, die immer gern ihr umfangreiches Fachwissen weitergegeben haben. Sie haben andere mit ihrer Leidenschaft für die Bienen angesteckt, über Zusammenhänge zwischen Leistung der Bienen und Ernährung der Menschen aufgeklärt und über Naturschutz informiert, um Menschen und Bienen den Lebensraum zu erhalten. „Ob als Bienenseuchensachverständiger, Stadtfestvertreter des Imkervereins, Bienenpflanzungsorganisator, Neuimkerwerber, Patenimkerbetreuer, Vereinsvorsitzender, Vorstandsmitglied ... auf Jürgen Weinert ist immer 100 prozentig zu zählen“, loben die Vereinskameraden, die Weinert nun für den Mühlenpreis nominiert haben.

Zur Betreuung der eigenen Bienen kam im Juli 2005 noch die Betreuung des neu entstandenen Bienenstandes im Eilenburger Tierpark hinzu. Bereits bei der Planung waren die Weinerts dabei. So entstanden das wabenförmige Holzhäuschen, das im Inneren einen Bienenschaukasten beherbergt, ein Holzbär, in dessen Bauch man die Bienen beobachten kann, sowie ein Schaubienenkasten und ein Bienenkorb. 15 Jahre kümmerte sich Jürgen Weinert mit seiner Frau Almuth darum. Auch beim jährlich stattfindenden Bienenfest des Imkervereins im Tierpark waren die Weinerts die Organisatoren.

„Nach so vielen Jahren Arbeit, so viel unendlicher Bereitschaft und Einsatz für unseren Verein, für den Tierpark und in Summe für die Bienen hat es Jürgen Weinert (auch stellvertretend für seine Frau) mehr als verdient, für den Mühlenpreis vorgeschlagen zu werden“, so die Vereinskameraden.

Die Frist für Vorschläge endet am 15. März. Das Antragsformular ist unter Telefon 034202 9881056 beziehungsweise 034202 9881057, oder per E-Mail an Kristina.Gehrt@ lra-nordsachsen.de erhältlich. Dort gibt es auch die kostenlose Broschüre, die über die Historie des Mühlenpreises Auskunft gibt.

Mit der Kraft der zwei Diesel – Döllnitzbahn im Schnee

Collm-Region. Mit einer ungewöhnlichen Zugkonfiguration trotzt die zwischen Oschatz und Mügeln verkehrende Döllnitzbahn den Herausforderungen des Winters. Mit zwei Loks am Zug ist es nicht nötig, an den Endstationen abzukuppeln und Weichen zu stellen, die man möglicherweise erst freischaufeln muss. Wendezugbetrieb heißt das bei der „großen“ Bahn, sieht dort aber dank Steuerwagen oder zwei Triebköpfen anders aus. Die zweite Lok bei der Döllnitzbahn bietet außerdem die Chance, den Zug zurückzuziehen, falls er in eine Schneewehe gerät, die nicht im ersten Anlauf zu bewältigen ist. Zum Wochenstart hatte sich der Betriebsbeginn bei der Schmalspurbahn verzögert. Zwar hatte man am Sonntag bei mehreren Einsätzen die Strecke frei gefahren, allerdings war sie durch neuen Schneefall und Wind am Montagmorgen wieder zugeweht.

Die Döllnitzbahn trotzt den Herausforderungen des Winters. Quelle: Ralf Korn

Von OAZ/ys