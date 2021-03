Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Ziel: 1000 Nistkästen bis Ende März

Oschatz/Nordsachsen. „Gestalte deinen eigenen Nistkasten“, ruft Denis Korn seit geraumer Zeit Menschen jeden Alters im Landkreis auf. Die Aktion des Grünen-Bundestagskandidaten für Nordsachsen hat eine Resonanz erfahren, die ihn selbst überwältigt hat. Inzwischen sind schon über 700 Nistkästen verteilt – und es werden mehr. Da er die meisten Exemplare selbst verteilt hat, kennt er auch die Menschen, die sie gestalten. „Die zahlreichen Rückmeldungen und Nachfragen von Kindereinrichtungen und Familien haben dazu geführt, dass die Kästen schnell alle waren. Doch zugleich war es Ansporn, neue zu ordern“, so der Lonnewitzer. Jetzt ist ein Bestellformular online. Korn hat noch einmal knapp 300 Kästen bestellt. Die Zielmarke lautet: 1000 Kästen für den Landkreis. Pro Person kann maximal ein Kasten kostenlos bestellt werden. Dieser kann im Oschatzer Büro des Kandidaten in der Sporerstraße abgeholt oder frei Haus an den Interessenten geschickt werden – dann fällt jedoch eine Versandgebühr von sechs Euro an. Bis Ende März sollen alle Kästen produziert und übergeben sein“, so Korn. Auf der Internetseite gibt es eine Galerie mit ausgewählten fertig gestalteten Kästen.

Denis Korn hat die Nistkästen-Aktion gestartet. Quelle: privat

Neubau der Brücke beginnt

Baderitz. Mitte März soll der Neubau der Brücke über den Hasenbach zwischen Baderitz und Sornzig beginnen. Das teilte das Landratsamt Nordsachsen mit. Nach öffentlicher Ausschreibung habe die Torgauer Niederlassung der Firma Ezel den Zuschlag für das Projekt erhalten.

Finanziert werde die über 500 000 Euro teure Maßnahme aus Eigenmitteln des Landkreises. Die mehr als 90 Jahre alte Brücke sei stark verschlissen und mittelfristig einsturzgefährdet. Eine Sanierung wäre teurer als der geplante Neubau.

Angekündigt wurde diese Baumaßnahme bereits vor zwei Jahren. Es hieß, dass sie im Zuge der Arbeiten am Abwasserkanal und an der Trinkwasserleitung erfolgen würde. Die Arbeiten waren zwischen Juli 2019 und Oktober 2020 vorgesehen.

„Für die Arbeiten muss die Kreisstraße in diesem Bereich voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden“, heißt es aus dem Landratsamt. Betroffen seien dabei vor allem die Anwohner sowie der landwirtschaftliche Verkehr, aber auch die Buslinie Mügeln-Ablaß-Wermsdorf (804). „Für die Haltestelle Baderitz wird eine Ersatzhaltestelle in der Friedensstraße eingerichtet“, erläutert Jakob Schwan von der Angebotsplanung der Omnibus-Verkehrsgesellschaft „Heideland“ (OVH). Die Busse würden von dort aus weiter über Neusornzig nach Sornzig fahren. Dort werde während der Bauarbeiten die Haltestelle Ortsmitte nicht bedient. Dafür würden die Busse in beiden Richtungen an der Haltestelle Kreuzgasse halten.

Ein Stück mehr Normalität in Nordsachsen

Die beiden Floristen Heike Ziesche und Kornelia Zschau freuen sich, dass sie jetzt auch zu den systemrelevanten Geschäften gehören, die wieder aufmachen dürfen. Auch wenn sich die Umsatzverluste nicht mehr ausgleichen lassen werden, sei es doch schön, wieder Kunden im Geschäft zu haben. Quelle: Wolfgang Sens

Bundeswehr unterstützt Teststationen

Nordsachsen. Die neuen Corona-Schnelltest-Stationen in den sechs großen Städten des Landkreises Nordsachsens werden ab heute durch zwölf geschulte Soldatinnen und Soldaten verstärkt. Den Amtshilfeantrag des Landratsamtes hatte die Bundeswehr zuvor innerhalb kürzester Zeit bewilligt. „Nach der noch laufenden Unterstützung der Bundeswehr für das Gesundheitsamt sowie in einzelnen Pflegeheimen zur Durchführung von Tests, beweist die Truppe einmal mehr, dass sie zügig für unbürokratische Unterstützung sorgt und ein belastbarer, zuverlässiger Helfer ist“, freute sich Nordsachsens Landrat Kai Emanuel.

Insgesamt 32 Soldatinnen und Soldaten unterstützen derzeit den Landkreis Nordsachsen bei der Pandemiebewältigung. Die Kosten des Einsatzes trägt die Bundeswehr.

